Un hombre de sesenta años fue encontrado sin vida en el patio de su casa por un familiar en la zona del ex emplazamiento de Federación, al norte de la provincia.

Fuentes policiales informaron a Diario Río Uruguay que en la noche del pasado lunes debieron tomar intervención ante la notificación del deceso de un hombre de 60 años, en la zona del ex emplazamiento de la ciudad de Federación.

El sexagenario fue hallado sobre el suelo en inmediaciones del patio de su vivienda, en una zona barrosa, por su sobrino, quien dio aviso inmediato al hospital San José de esa localidad; pero al llegar los profesionales médicos al lugar, constataron que se encontraba sin vida.

Ante lo acontecido, se puso en conocimiento a la fiscal en turno, quien dispuso las medidas necesarias con la intervención del personal Criminalístico y el médico policial. Este último, informó que el hombre no presentaba lesiones y que habría sufrido un paro cardiorrespiratorio.

Asimismo, se ordenó la autopsia del cuerpo en la morgue judicial de Concordia.