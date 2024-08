Un macabro hallazgo tuvo lugar en la tarde de este miércoles en Bulevar Oroño y calle Pública, en jurisdicción de Barrio Héroes de Malvinas, en el norte de la ciudad santafesina de Coronda, departamento San Jerónimo, a unos 500 metros del nuevo hospital.

La situación fue alertada a las autoridades policiales por los propios vecinos y al lugar arribó personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y Científica.

Según la información policial, un perro llevaba un bulto entre sus dientes y cuando lo soltó en la vereda un vecino notó con espanto que eso que tenía el can en la boca podía ser un feto, por lo cual llamó a las fuerzas de seguridad.

Lo que pudo saber este medio es que ese cuerpito estaba quemado, prácticamente consumido y además desmembrado por la acción de los animales, y que no muy lejos del lugar donde fue visto el perro con el bulto, había un sector de yuyales, lugar que, al ser revisado, dio indicios de que allí podrían haberle prendido fuego.

Conmoción por el hallazgo

No se pudo determinar, debido a su estado de incineración, si se trataba de un feto o de un bebé recién nacido pero la investigación continuará en la búsqueda de testigos para determinar si alguien vio que alguna persona hizo fuego en el lugar.

La ciudad santafesina de Coronda se encuentra conmocionada tras el hallazgo. El móvil de Aire dialogó con una vecina del lugar, que fue quien alertó al 911 sobre el hallazgo, y expresó: "Estamos muy mal porque es algo de no creer. Yo estaba adentro tomando mates y mi bebé estaba jugando afuera. Me llamó diciendo que el perro andaba con ropa, pero no le di mucha importancia. Después, me vuelve a decir que el perro andaba con un pantalón".

En esa línea, afirmó que no encontraba palabras para explicar la situación: "Podrían habérselo dado a alguien si no lo querían, pero hacer este tipo de cosas no es agradable".

Finalmente, la mujer relató que "una vecina dijo de dónde venía el perro y, cuando fuimos a ver, había basura quemada y una mancha de sangre".

Intervino el fiscal regional de Coronda, Dr. Marcelo Nessier en un hecho calificado como investigación de su muerte y con la disposición de realizar una autopsia sobre esos restos para tratar de avanzar en la investigación.