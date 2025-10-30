El Jefe de la Departamental de Tala confirmó que en la tarde del miércoles un vecino alertó por el hallazgo de restos óseos en un camino rural a 15 kilómetros de la ciudad de Rosario del Tala.

“En principio, guardan similitud con restos humanos. Se halló un cráneo incompleto, un maxilar con dentadura y otros restos compatibles con un antebrazo y una mano”, señaló el funcionario policial Pedro Silva.

Tras el hallazgo, se iniciará un operativo de rastrillajes en la zona con bomberos y personal especializado.



En el lugar trabajó Policía Científica y personal de la justicia para determinar los detalles y no se descarta que pueden pertenecer a Martín Palacio, el chofer asesinado por Pablo Laurta, el doble femicida de Córdoba.

En tal sentido, el comisario adelantó que no había pedido de localización de ninguna persona en el Departamento, por lo que todos los indicios apuntan a que podría tratarse del chofer.

El hallazgo ocurrió en horas de la tarde cuando la Policía tomó conocimiento por un llamado telefónico, en la cual una persona de esta ciudad da cuenta que al transitar por Ruta 15 desde Rosario del Tala hacia Sauce Norte, a unos pocos km, habría observado una bolsa negra de plástico y al lado restos que podrían ser humanos.

“Fue en la zona de la Ruta Provincial 15 camino a Sauce Norte, a unos 15 kilómetros de la ciudad. Es una zona descampada, donde no hay viviendas”, dijo Silva.

Se concurre inmediatamente al lugar, y corroborando lo antes mencionado, se da intervención a la Fiscalía y al Gabinete de Policía Científica de esta Jefatura Departamental, y personal de Comisaría Mansilla, realizando el relevamiento del lugar. Presente el Médico Forense , se procede al levantamiento de restos óseos incompletos con forma similares a la de un cráneo humano, junto a otras piezas óseas compatibles con parte de un brazo y mano, entre otras piezas.

Próximamente serán derivados todos estos restos óseos al Departamento de Medicina Forense en Paraná, a los fines de realizar peritajes, para determinar fehacientemente si pertenecen a humano y lograr la identidad correspondiente.

