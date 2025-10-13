Un cuerpo fue hallado en los últimos minutos en el departamento Concordia. Los restos fueron localizados en la zona de Estación Yerúa e investigan si se trata de Martín Palacios, el chofer de transporte privado que había sido contratado por Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio en Córdoba y detenido en Gualeguaychú el domingo.

El conductor es oriundo de Buenos Aires, tiene familia en Concordia y trabaja con su propio coche, un Toyota Corolla blanco con techo negro que apareció quemado. Según reconstruyeron los investigadores, la noche del 8 de octubre avisó que tenía un “traslado ejecutivo” y partió hacia Córdoba.

Desde entonces, no volvió a comunicarse con su familia. Su teléfono se apagó poco después de la medianoche y, horas más tarde, el auto fue encontrado incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa.