Un estremecedor hallazgo se produjo este domingo al mediodía, cuando Prefectura Naval Argentina desplegó un amplio operativo para rescatar un cuerpo que flotaba en las aguas del río Gualeguaychú, a la altura de la plaza Almeida.

Ante la situación, se dio intervención a la Fiscalía en turno y el fiscal Jorge Gutiérrez se hizo presente en el lugar. El funcionario judicial dispuso la realización de las actuaciones de rigor, la extracción del cuerpo y su posterior traslado por parte de personal policial a la Morgue Judicial, donde se llevará a cabo la autopsia durante este lunes.

El jefe de Prefectura, Ricardo Balbuena, informó a Ahora El Día que arribó al lugar la Unidad Morguera N.º 653, perteneciente a la División Policía Científica de la Policía de Entre Ríos, que procedió al traslado del cuerpo.

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Según explicó Balbuena, el examen preliminar determinó como causa del deceso “asfixia por ahogamiento”, mientras que se estimó una data aproximada de fallecimiento de 12 horas al momento de la evaluación. Además, indicó que el cuerpo “no presentaba signos de defensa, escoriaciones ni hematomas visibles”.

“Consultadas las comisarías locales de la jurisdicción, las mismas informaron no registrar denuncias por averiguación de paradero vigentes relacionadas con el óbito, no encontrándose documentación ni elemento identificatorio al momento de su hallazgo, ni haciéndose presentes familiares en el lugar”, completó el jefe de Prefectura.

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Por su parte, el fiscal Jorge Gutiérrez manifestó ante la consulta de este medio que “se desconoce la identidad” de la persona fallecida y que, en principio, se trataría de “una persona de sexo masculino”.

El cuerpo permanece en la Morgue Judicial, donde este lunes se realizará la correspondiente autopsia, procedimiento que permitirá avanzar en la investigación y determinar mayores precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento.