Encontraron a una mujer muerta en el río Gualeguaychú

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde mañana por la mañana se realizará la autopsia. Si bien por el momento no ha sido identificado, la Justicia ya tomó conocimiento de la existencia de una joven mujer que hizo saber a la Policía la desaparición de su madre que sufre de depresión. En principio las edades serían coincidentes y aseguró que su madre le dejó una nota de despedida, pero esta mujer aún no ha sido entrevistada por el Fiscal y en caso de que se acrecienten las sospechas de que podría tratarse de la misma persona, recién allí se realizará el reconocimiento del cuerpo. La víctima no llevaba consigo ninguna documentación y sólo encontraron en sus bolsillos un encendedor, un paquete de cigarrillos y veinte pesos.