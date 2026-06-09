Luciana, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Córdoba desde el lunes, fue encontrada este martes, según confirmó el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, a través de sus redes sociales.

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“La encontramos sana y salva”, contó el funcionario y agradeció a quienes paticiparon del operativo y a toda la comunidad de Colonia Caroya y Jesús María.

La noticia la confirmó el Ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, en sus redes

La desaparición de la joven había generado una amplia movilización de las fuerzas de seguridad y la activación del Alerta Sofía a nivel nacional.

Fuente: TN / Infobae