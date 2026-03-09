En horas del mediodía de este lunes, alrededor de las 11.30 horas, personal de la Sección Comando Radioeléctrico intervino en un hecho de hurto simple ocurrido en la zona de Bolívar y Pellegrini.

El procedimiento culminó con la aprehensión de un hombre de 49 años de edad, domiciliado en La Tablada, provincia de Buenos Aires, quien sustrajo 4.190 pesos uruguayos del interior de una billetera perteneciente a un hombre de 60 años, de nacionalidad uruguaya.

De acuerdo a lo establecido, el aprehendido habría encontrado la billetera tirada en el sector de la estación de servicio ubicada en Bolívar y Pellegrini. Posteriormente se dirigió al baño del lugar, donde retiró el dinero que se encontraba en su interior y luego devolvió la billetera vacía.

Al advertir la faltante del dinero, el damnificado dio aviso a los efectivos policiales presentes en el lugar, quienes procedieron a identificar al sospechoso y realizarle un palpado preventivo, constatando que llevaba consigo la suma de dinero sustraída.

Ante esta situación, el individuo fue aprehendido y trasladado a sede policial, quedando a disposición de la Fiscalía de Propiedad en turno, que dispuso las actuaciones correspondientes.