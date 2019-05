Encuentro sobre adopción: En Entre Ríos “113 niños esperan una familia”

AMET fue la anfitriona de un encuentro sobre proceso de adopción. "Entre Ríos, en estadísticas de febrero, tiene unos 350 postulantes para la adopción, con un 80 % de inscripción para niños de 0 a 3 años", aseguraron. Desde el sindicato de docentes técnicos se decidió apadrinar este encuentro promovido por "Familias Entrerrianas por la adopción". La actividad se desarrolla desde ayer y hasta este sábado y cuenta con participantes provenientes de diferentes puntos del país. "Vinculaciones para construir familias a través de la adopción, miradas de la sociedad sobre la adopción, mitos y perjuicios, complejidades de los vínculos familiares en la adopción", son algunos de los temas analizados. Anahí Devetter, desde la organización "Familias entrerrianas juntas por la adopción", destacó que "Entre Ríos, en las estadísticas de febrero, tiene alrededor de 350 postulantes para la adopción, de los cuales el 80 % se inscribe para niños de 0 a 3 años, luego van disminuyendo los porcentajes, quedando solo un 2 % que se inscriben para niños mayores de 12 años". "Hay en total, de las estadísticas hasta febrero, 113 niños que están esperando una familia. Estos niños tienen algunas particularidades, la mayoría forma parte de un grupo de hermanos, incluso algunos de hasta siete hermanos. La otra característica es que la mayoría es mayor de siete años, hasta adolescentes de 16 o 17 años", resaltó. El eje principal sobre el que se desarrolló el encuentro tiene que ver "en cómo construir el vínculo, durante el proceso de adopción, para formar una familia a través de la adopción, sobre todo con niños mayores a seis años", mencionó. Devetter aseguró que "hay que tener una apertura para la adopción, como adultos. Luego, inscribirse al registro, realizar entrevistas y evaluaciones y tras esto, uno genera un perfil adoptivo, es decir qué edades de niños es capaz de recibir y si se quiere un grupo de hermanos o no". "La construcción de la familia es día a día y permanente. Los primeros tiempos son los más complejos, porque lleva una adaptación a la familia, una adaptación a la casa, incluso a veces a una nueva ciudad. Todo es nuevo y los adultos debemos tratar de contenerlo", manifestó. La guarda son seis meses, luego e esto uno puede empezar el juicio de adopción, manifestó. Entre Ríos "es una de las provincias que lo permite hacer al juicio de adopción, a través de la Defensoría. Esto significa que el juicio es gratis. Anteriormente en la provincia o en otras jurisdicciones, hay que pagar un abogado particular, lo que genera una demanda de dinero que muchas veces, las familias no tienen", afirmó. En ese sentido, dijo "en la provincia hay un acompañamiento importante. (Elonce.com)