El proyecto “Encuentros por WhatsApp” recibió los fondos para su realización del programa Culturar Guale, y tiene el objetivo de incentivar el acercamiento a la biblioteca y a la literatura local.

“El sentido es que el lector escuche un fragmento de la obra de un escritor local e invitarlo acercarse a la biblio para seguir indagando en su obra”, explica Marta Lòpez, voluntaria de la Sarmiento.

Los fragmentos de audiolibro, en los que se escucha el primer capítulo de la obra en cuestión, fueron autorizados por los escritores para su realización, y semanalmente son difundidos a través de la red social WhatsApp.

La producción técnica estuvo a cargo de la cooperativa de trabajo Chakana y la divulgación y el diálogo que se genera por WhatsApp lo gestiona la biblioteca.

Además, este espacio virtual es aprovechado para divulgar los libros que ingresan en el acervo bibliográfico como también citas de escritores reconocidos referidos al mundo del libro y de la biblioteca. La respuesta de los lectores ha sido muy favorable.

Por otra parte, la biblioteca recibió a estudiantes de la EET N° 2 J.M. Colombo para realizar sus pasantías. Los estudiantes desarrollaron una base de datos para que la Sarmiento pueda hacer un seguimiento de la cantidad de libros que se prestan en el año, así como también cuál es la tasa de devolución.

En tanto, también crearon una base de datos donde consta el inventario de la biblioteca con fotos y descripciones incluidas.