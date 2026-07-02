Encuesta: uno de cada cinco argentinos se identifica con Milei y uno de cada tres apoya su gestión
El 19% “comparte sus valores, siente orgullo y simpatía” por el Presidente, mientras que el 17% “apoya la gestión por resultado pero no por convicción”, según una encuesta.
Un nuevo estudio sobre la imagen del presidente Javier Milei arrojó que uno de cada cinco consultados se identifica o lo acompaña activamente, mientras que uno de cada tres sostiene su gestión en el Gobierno Nacional.
La consultora QSocial, en una encuesta online a nivel nacional con 1.880 participantes, sostuvo que el 19% son “adherentes plenos" que comparte "sus valores, siente orgullo y simpatía” por el Presidente, mientras que el 17% son "acompañantes condicionales“ que apoya la gestión "por resultado pero no por convicción”.
"Para Milei la clave estará entre los acompañantes condicionales: hoy el 58% lo vota y el resto se reparte entre blanco e indecisos. No divide voto con otro candidato y eso es positivo. Tiene piso firme y margen para crecer", sostiene Lucas Klobovs, director de la consultora.
Según QSocial, el voto del Presidente "se sostiene en la gestión" y no en la búsqueda de identificación, en cambio, para la oposición "la clave está en los distantes críticos": "El 39% votaría en blanco y el 31% no sabe, es el espacio donde la oferta opositora necesita crecer", agregaron.
El pasado 24 de junio, la misma consultora analizó "¿qué tipo de presidente pide el ciudadano medio de cara a 2027?" y se encontraron tres tipos claramente identificados: El 35% pide mano firme y rechaza la lógica del consenso; el 49% demanda equipos, unión de espacios y gobernabilidad y el 16% pide un presidente sin experiencia política.
"El dato menos previsible es que, en este último segmento, Milei retiene casi un tercio del voto que es del 26%. Cuando vuelve a conectar con ese tono, abre una zona donde aún puede crecer por fuera de su núcleo" concluyó.
Fuente: Noticias Argentinas