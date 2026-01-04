En vísperas de Año Nuevo, un desenganche por baja frecuencia en la línea de alta tensión de Enersa que abastece a la ciudad provocó un corte generalizado del suministro eléctrico que se extendió desde las 18.30 hasta las 23 horas. La interrupción afectó a amplios sectores y se produjo en un contexto de alta exigencia del sistema energético.

En ese momento, la empresa concesionaria del servicio público de energía eléctrica en la provincia había informado que el Sistema Interconectado venía registrando episodios de interrupciones originadas en las redes de alta tensión operadas por la empresa, como consecuencia de los elevados niveles de demanda de energía, condiciones que podían derivar en restricciones o fallas externas al sistema local.



Ahora, desde los canales oficiales de Enersa dieron a conocer que “este domingo 4 de enero, a partir de las 5 y con una finalización prevista para el mediodía, se realizarán trabajos en la Estación Transformadora Gualeguaychú, destinados a normalizar las instalaciones afectadas por un desperfecto ocurrido el pasado 31 de diciembre”.

También indicaron que, según las evaluaciones técnicas realizadas, “no se prevén restricciones en el suministro eléctrico durante el desarrollo de las tareas. En caso de que sea necesario efectuar maniobras con eventuales afectaciones del servicio, estas serán coordinadas previamente con la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú”. Y señalaron: “Las intervenciones contemplan el reemplazo de transformadores y forman parte de las acciones orientadas a fortalecer la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico en la región”.

Por último, desde la empresa provincial distribuidora de la energía recordaron que ante cualquier consulta se encuentra disponible las 24 horas el Servicio de Atención Telefónica Integral (SATI) 0800-777-0080, así como las redes sociales oficiales de la empresa @enersaarg.