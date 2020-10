Enfermera del hospital San Martín falleció por Covid: tenía 20 años de profesión

Ahora, el virus, vuelve a golpear nuevamente a "la primera línea" de lucha contra la pandemia. Elonce pudo confirmar que una enfermera que se desempeñaba en el hospital San Martín de la capital entrerriana, contrajo coronavirus y falleció este miércoles en Paraná.

Se trata de Julia González Ávila, quien llevaba 20 años en la profesión, se confirmó a Elonce. Sus compañeros la despiden con tristeza y recuerdan los momentos compartidos en el trabajo.

"Podemos llorar porque te has ido o reír por los gratos momentos compartidos. Podemos cerrar los ojos y rezar pensando que no es real o abrirlos y ver todo lo que nos has dejado. Podemos llorar cerrando nuestra mente, sentir el vacío o hacer, lo que tanto te hubiera gustado: sonreír, amar, y seguir adelante...!!", escribieron desde el departamento de enfermería del nosocomio.

"En homenaje a una gran guerrera que ha dejado en esta batalla, alma, corazón y vida. Por siempre en nuestros corazones, querida Julia González que brille para vos la luz que no tiene fin", señalaron.