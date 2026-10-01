Este jueves enfermeros y enfermeras se manifestaron desde las 9 horas frente al Hospital Centenario , para pedir la renuncia del director general de Enfermería de Entre Ríos Martín Nani.

Lucía Almada, referente de las enfermeras del nosocomio local, contó a Ahora ElDía que el principal reclamo es la modificación de la normativa que rige a la profesión por haber sido cambiada "de forma unilateral, sin participacion de la Mesa de Enfermeria".

"Queremos que se derogue ese decreto”, resumió.

Bajo el lema “Cuidemos a quienes nos cuidan”, los trabajadores de la salud se reunieron para visibilizar sus reclamos: “recomposición salarial, los pases a planta, los nombramientos, las suplencias y los cargos de jefes no reconocidos”.

“Queremos ser escuchados y tener soluciones inmediatas”, manifestaron.

El decreto que motivó el reclamo

Desde Salud, informaron que “A través de la Resolución Ministerial 4908/26, actualizamos los criterios de planificación horaria, dotación, turnos y distribución del personal de Enfermería en los establecimientos de la provincia, en el marco de la Ley Nº 10.930 y su Decreto Reglamentario Nº 599/23”.

“La nueva normativa incorpora criterios comunes para fortalecer la continuidad, seguridad y calidad de los cuidados, y establece pautas claras para la organización de jornadas, descansos, licencias y cambios de turno”, sostuvieron, y agregaron que “el Sistema Integrado de Planificación en Enfermería de Entre Ríos (Sipeer) será el instrumento central para planificar y anticipar las necesidades de cada servicio”.

Sin embargo, según manifestaron los enfermeros, el texto la resolución pretende: "Sumar más horas de trabajo, invisibilizar el agotamiento emocional y sostenerlos con salarios que no alcanzan".

Los enfermeros exigen: