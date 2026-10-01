Trabajadores del Hospital piden la renuncia del director general de Enfermería de Entre Ríos
Este jueves enfermeros y enfermeras se manifestaron desde las 9 horas frente al Hospital Centenario , para pedir la renuncia del director general de Enfermería de Entre Ríos Martín Nani.
Lucía Almada, referente de las enfermeras del nosocomio local, contó a Ahora ElDía que el principal reclamo es la modificación de la normativa que rige a la profesión por haber sido cambiada "de forma unilateral, sin participacion de la Mesa de Enfermeria".
"Queremos que se derogue ese decreto”, resumió.
Bajo el lema “Cuidemos a quienes nos cuidan”, los trabajadores de la salud se reunieron para visibilizar sus reclamos: “recomposición salarial, los pases a planta, los nombramientos, las suplencias y los cargos de jefes no reconocidos”.
“Queremos ser escuchados y tener soluciones inmediatas”, manifestaron.
El decreto que motivó el reclamo
Sin embargo, según manifestaron los enfermeros, el texto la resolución pretende: "Sumar más horas de trabajo, invisibilizar el agotamiento emocional y sostenerlos con salarios que no alcanzan".
Los enfermeros exigen:
- La "derogación o revisión inmediata de la resolución" tomada sin consenso.
- La "convocatoria urgente y vinculante de la Mesa de Enfermería", con representación de todos los hospitales y centros de salud.
- Una discusión salarial que contemple "la canasta profesional y el desgaste por trabajo insalubre".
- El reconocimiento de la enfermería como "profesión de alto riesgo y tarea insalubre", con reducción horaria y licencias acordes.
- "Condiciones dignas de trabajo": dotación suficiente, insumos y fin de los contratos y suplencias eternas.