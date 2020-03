Enfrentamiento entre Bahillo y la Cámara de Turismo por lo números del verano

“La temporada estival ha sido buena. Ya en el mes de enero se marcó una diferencia importante con la temporada anterior y en febrero esa tendencia se consolidó. Estamos entre un 10 y un 15 de incremento de turistas respecto al año anterior. El volumen del movimiento económico generado es el doble. Entre Ríos está peleando el tercer lugar como destino turístico para los argentinos, esto habla muy bien también de los privados, tanto por la inversión que realizan como por la calidad del servicio y la cordialidad con la cual atienden a los turistas”, había declarado a la prensa el Ministro de Producción Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, el miércoles por la mañana, en la Casa del Bicentenario de Colón.

Sin embargo, desde la Cámara Entrerriana de Turismo pusieron en tela de juicio –por segunda vez durante la temporada– la autenticidad de los números suministrados por el ministerio y los conceptos vertidos por el titular de la cartera en diversas declaraciones sobre el éxito de la temporada, a la vez que cuestionaron duramente las políticas implementadas en el rubro por el gobierno provincial.

Minutos antes de comenzar la reunión de gabinete, y ante la consulta de los periodistas, Bahillo hizo uso de su derecho a réplica: “El primero (en referencia al comunicado de la CET) me sorprendió, porque no hubo ninguna consulta. Hubo un cuestionamiento hacia los números, pero los números que tenemos nos lo pasan los municipios. Tendrían que haber refutado nuestros argumentos con números de ellos, pero no lo hicieron”.

“Nosotros no les contestamos a través de los medios porque no suma absolutamente nada y no favorece al posicionamiento que tiene la provincia. Si tenemos errores y hay cosas para corregir, no es a través de los medios que debemos decirlo. Hablar mal del propio producto no es bueno”, concluyó al respecto.

Para la CET, se siguen “sumando fracasos”

El 16 de febrero, desde la CET habían desmentido la palabra del Ministro de Producción y Turismo, acusándolo de “falta de empatía”, o de estar “desinformado por su equipo”. Por otra parte, indicaban no haber visto “políticas acertadas”, sino que en cambio “se continúan desoyendo aportes y sumando fracasos”. A la vez hicieron hincapié en el “tarifazo” impuesto por el Ejecutivo Provincial, el cual comprometería las prestaciones del sector:

“A partir de las declaraciones públicas del Ministro Juan José Bahillo, desde la CET celebramos su reconocimiento sobre la importancia económica de la actividad, y su interés por el desarrollo del sector, pero nos sorprende su desconocimiento sobre la realidad turística entrerriana, a la vez que marcamos que las políticas adoptadas en la anterior gestión, por lo menos, no impactaron potenciando el desarrollo del turismo.

En sus conceptos públicos, el Ministro desplegó números que significarían un crecimiento del sector, que, quienes vivimos de esto, sabemos equívocos, en términos interanuales, como en afluencia turística y en ocupación.

Desafortunadamente, tampoco, hemos visto políticas acertadas que apunten a desarrollar nuestra actividad, mientras que, desde la propia cartera turística provincial, de manera caprichosamente equívoca, se continúan desoyendo aportes y sumando fracasos.

Sí es cierto que el turismo receptivo provincial, en su mayoría compuesto por empresas pymes, genera un importante movimiento económico en la provincia y una más que significativa generación de empleo, pero que se ve afectado en sus resultados por la ausencia de un estratégico desarrollo sostenido y por la voraz presión impositiva.

Nos resulta curioso que se funden los índices de crecimiento, comparando este enero con enero 2019, cuando aquel mes del año pasado, la provincia sufrió inundaciones que diezmaron su oferta turística, provocando serios quebrantos en el sector, los cuales el gobierno prometió aliviar y nunca cumplió.

Del mismo modo, es curioso, también, que el ministro, con tanta falta de empatía, o desinformado por su equipo, hable tan livianamente de niveles de afluencia turística y ocupación que en nada coinciden con los que vemos, y cotejamos aquellos que llevamos adelante nuestra actividad desde nuestro hotel, nuestro comedor, nuestra playa o nuestra terma”.

“Más allá de todo esto, lo que más sorprende a nuestro sector es que el ministro hable de un compromiso político con la producción en general y con el turismo en particular, cuando se acaba de imponer un tarifazo desde el ejecutivo provincial, que compromete, por lo menos, a toda la prestación turística provincial”, manifestó el presidente de la CET, Leonardo Schey.

“Por último, vale resaltar que, así como lo estamos desde el primer día, seguimos a disposición del Ministro Bahillo, y su Sectretario Gastón Irazusta, para informarlo sobre la realidad del sector en la provincia, y para trabajar juntos diseñando políticas públicas acertadas que sirvan verdaderamente para darle al sector el merecido y postergado impulso”, dijo.

