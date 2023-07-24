El radical entrerriano Pedro Galimberti llamó a votar en blanco en la primaria de Juntos por el Cambio luego de que le impidieran pegar su boleta a las de Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.

Galimberti va con boleta corta como candidato a gobernador en Entre Ríos contra la lista de Rogelio Frigerio, que fue uno de los pocos candidatos que consiguió ir pegado a las dos boletas presidenciales de Juntos por el Cambio.

Como no pudieron bajar la candidatura de Galimberti, ex intendente de Chajarí y ex presidente de la UCR entrerriana, le impidieron colgarse de las dos boletas nacionales.

Disgustado por esa situación, el actual diputado nacional dijo que votará en blanco en las PASO, aunque aclaró que votará al candidato de Juntos en las generales.

Frigerio es el favorito para ganar en Entre Ríos, pero Galimberti dijo que "las encuestas no ganan elecciones". Y por eso se refirió al caso de Córdoba, que según el diputado pusieron "de manifiesto que a Juntos por el Cambio no le sobra nada".