El subsecretario de Turismo Fernando Zubillaga realizó declaraciones en Ahora Cero Radio que molestaron al gobierno municipal.

Hacia el final de la entrevista, Zubillaga manifestó que “soy una persona apartidaria, no tengo ninguna afiliación partidaria política, por ende en la puja entre los extremos, oficialismo y peronismo, me resulta muy difícil hacer una proyección”.

El subsecretario dejó claro que a él lo eligió el gobierno de Davico no por su posicionamiento político: "El intendente me brinda confianza con respecto a mi trabajo , que es para lo que él me convoca. Pero no puedo proyectar su ideología política, la respeto. Tampoco me lo consultan y yo no estoy convocado a militar. No voy a hacer campaña para la Libertad Avanza, de ninguna manera. Sí, reconozco que hay decisiones que el gobierno tomó, que era necesarias, y había otras que había que dejar atrás, pero eso no quiere decir que comparta o valide todo lo que el Gobierno decide, mucho menos la forma y el estilo. Tengo mi independencia, pero sí lo que es el diálogo desde la construcción diaria, con Palito, habló, comparto, me corrige, ese es el vinculo que construyo".