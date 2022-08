El presidente de Racing, Víctor Blanco, se lamentó este lunes por la llegada de Sergio Romero a Boca y sostuvo que el arquero "tendrá las puertas cerradas por un tiempo" en el club de Avellaneda.



"Se decidió por Boca. Le abrimos las puertas para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha. Me duele verlo con la de Boca", puntualizó el dirigente. Además, no ocultó su malestar por las declaraciones del arquero, quien en su presentación calificó a Boca como "el club más grande de Argentina".



"Racing también es un club muy grande", dijo en declaraciones radiales, y agregó que "tengo la misma sensación de enojo que tienen ahora los hinchas, las palabras de Romero fueron desafortunadas, no hacían falta". De todas maneras, Blanco admitió que "ni el manager (Rubén Capria) ni el cuerpo técnico, a cargo de Fernando Gago, consideraban que debíamos traer un arquero, todos pensábamos que Romero se iba a Europa".



Las palabras del titular de Racing se contraponen con lo que declaró Romero, quien este lunes confió que no tuvo "ninguna propuesta de Racing" durante el tiempo que estuvo entrenándose en sus instalaciones, hasta la semana pasada.



"Hoy el arco de Racing está cubierto, no sé si (Gabriel) Arias o (Gastón) Gómez son mejores pero están a la misma altura que Romero", puntualizó.



Romero surgió de la cantera de Racing y, luego de unos pocos partidos en Primera, en 2007 dio el salto a Europa, donde jugó en AZ Alkmaar de Países Bajos, Sampdoria de Italia, Mónaco de Francia, Manchester United de Inglaterra y Venezia, también de Italia.