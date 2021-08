Amilcar Nani

Poco antes de las 20.30, en el edificio de la Caja de Caja Municipal de Jubilaciones se produjo un encuentro entre el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y primer pre candidato a Diputado por la lista del Frente de Todos en Entre Ríos, Enrique Cresto, y delegados y representantes sindicales de la ciudad. El objetivo del encuentro, en el cual también estuvo presente el intendente Martín Piaggio, fue interiorizarse sobre las necesidades el mundo de los trabajadores para poder llevar proyectos al Congreso de la Nación.

“La mejor manera de expresarse es en estos momentos democráticos, que son muy importantes, por eso el objetivo es llegar con una agenda que contemple los intereses de los integrantes del mundo laboral”, expresó el Presidente municipal en la previa de la reunión, donde junto a Cresto compartió una conferencia de prensa en la cual se abordaron diferentes temáticas con respecto a las próximas PASO que acontecerán en septiembre.

“La primera Ley ya la tengo en la cabeza porque es la que vengo trabajando de hace rato. Es la Ley Nacional que garantice el acceso universal a los servicios de Agua y Saneamiento, que se fondea de empresas que generan pasivos ambientales”, adelantó el titular de ENOHSA, quien enseguida explicó los alcances de la iniciativa: “Esto garantizará que Gualeguaychú y el resto de las 2000 ciudades del país reciban fondos para agua y saneamiento, y de esta manera van a poder tener una planta modelo de agua y saneamiento porque van a poder tener los fondos para mantener esta estructura. Quiero que los 8 millones de argentinos que no tienen agua la tengan y que los Municipios tengan los fondos para las obras, y no depender de un funcionario de turno, en este caso yo, para firmar los convenios, sino que los recursos lleguen a cada ciudad”.

“También tengo planes para transformar en política de Estado la construcción de viviendas. Durante el gobierno de Néstor y Cristina se construyeron 5000 viviendas por año con el programa Techo Digno, mientras que con el gobierno de Macri no se hizo ni una. Por lo tanto, si garantizás con una Ley estables un fondo federal y que eso gotee a cada provincia, certificás que todos puedan acceder a una casa”, informó.

Inmediatamente después, Cresto apuntó contra su principal objetivo en estas elecciones: los candidatos de Juntos por Entre Ríos: “Nuestros adversarios le quieren poner un freno al kirchnerismo en el Congreso, pero en 12 años de Néstor y Cristina Kirchner todas las leyes que se votaron fueron para el bien del pueblo. No vas a encontrar una que haya ido en contra. En cambio, en el gobierno de Mauricio Macri pasó todo lo contrario. Entonces, en fácil: quieren frenar al kirchnerismo, pero nosotros no ponemos nunca frenos, sino que trabajamos para delante de manera positiva”.

Una cosa es 2021, y otra 2023

El primer precandidato del peronismo para la Cámara Baja del Congreso de la Nación afirmó que tanto las PASO como las generales de noviembre tienen como objetivo el presente del país, y que no son la antesala de las elecciones de 2023.

“La elección de noviembre es fundamental para el contexto actual, y para las de 2023 hay hombres y mujeres dentro del peronismo para poder gobernar la provincia. Yo estoy preparado, y Martín Piaggio también está preparado, Laura Stratta también está preparada. El tema es tener que gobernar la provincia como lo hizo Bordet los primeros cuatro años, en un país que no se desarrollaba y con un presidente como Macri, eso no se lo deseo a nadie”.

Además de reconocerle a Piaggio las capacidades para gobernar la provincia en un futuro, Cresto además elogió su trabajo en la ciudad: “Martín es un Intendente exitoso. Si lo comparás con los 2000 que hay en el resto de la Argentina, y no quiero ofender a nadie, no son muchos los que tienen en la cabeza que un Municipio no es sólo alumbrado, barrido y limpieza. La transformación del país tiene que empezar en los Municipios. No deberían recibir los fondos que sobren, sino que deberían coparticipar para arriba”.

“Con Martín nos une una gran amistad, pero también una misma concepción de la política, ya que la vemos como una herramienta transformadora de la realidad. Y tenemos sentido común para analizar los problemas de las personas. Sabemos todos los problemas que ha causado la pandemia, pero también los cuatro años previos”, concluyó el titular de ENOHSA.