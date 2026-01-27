Se encuentra abierta la inscripción para participar del Entierro de Carnaval, una de las actividades que marcan el cierre del ciclo de festejos del corso barrial.

Las personas, grupos o murgas interesadas deberán completar una planilla de inscripción disponible para descargar en el sitio web oficial: https://gualeguaychu.gov.ar/corsos

La documentación requerida deberá presentarse en el Museo del Carnaval, de martes a viernes, en el horario de 7 a 13. El plazo para la recepción de inscripciones vence el viernes 6 de febrero.

Entre los requisitos establecidos, los personajes del tema presentado deberán estar claramente identificados. Cada grupo deberá contar con los elementos tradicionales del Entierro de Carnaval: ataúd, corona, muerto, viuda, lloronas y sacerdote. Además, junto con la ficha de inscripción se deberá presentar un listado completo de los participantes, consignando nombre y número de DNI.

El desfile del Entierro de Carnaval se realizará el viernes 13 de febrero, en el marco de los Corsos Populares Matecito.