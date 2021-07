Entonado tras dos victorias, Juventud visita a Defensores de Villa Ramallo

El once que dispondría Norberto Acosta cuenta con una sola duda, si repite equipo o si ingresa Giménez al lateral derecho. De meterse “el Paisa” de arranque, Alfaro pasaría a la mitad de la cancha y Vargas jugaría de delantero, quedando relegado al banco de suplentes Brian Parada, quien viene de convertir el último fin de semana ante Depro.

Por lo tanto, Juventud saldría de arranque con Lucas De León; Rodrigo Giménez, Nicolás Trejo, Lautaro Brienzo e Ignacio Abraham; Juan Luis Alfaro, Gonzalo Saucedo, Ignacio Schell Grané y Francisco Pereyra; Hernán Vargas y Exequiel Fiorotto.

Defensores viene de derrotar, en calidad de visitante, a Boca Unidos por 2 a 1. La formación de los dirigidos por Héctor Storti sería con Nicolás Dormisch; Ignacio Artola, Juan Carlos Aguilar, Leonardo Mignaco y Enzo Martínez; Lionel Monzón, Hernán Ruben, Juan Cartechini y Augusto Laena; Maximiliano Gauto y Franco Coronel.

Depro empató en casa

Defensores de Pronunciamiento igualó este sábado 0 a 0 con Gimnasia y Tiro de Salta; mientras que Sportivo Las Parejas derrotó en Misiones a Crucero del Norte por 2 a 0.

Se completa la fecha 14

15.00 Chaco For Ever vs Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay

Juez: Adrián Franklin (Santa Fe)

15.00 Unión de Sunchales vs Boca Unidos de Corrientes

Juez: Julián Ascenzi (Escobar)

15.30 Defensores de Belgrano de Villa Ramallo vs Juventud Unida

Juez: Álvaro Carranza (Villa María)

15.30 Central Norte de Salta vs Douglas Haig de Pergamino

Juez: Francisco Acosta (Santiago del Estero)

15.30 Sportivo Belgrano vs Sarmiento de Chaco

Juez: Jorge Sosa (Corrientes)

Libre: Racing de Córdoba