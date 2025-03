Uno de los puntales del discurso del intendente Mauricio Davico en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante fue que se incrementaron más de un 100% las habilitaciones mensuales en la ciudad.

Precisamente, aseveró que “tuvimos un crecimiento en las resoluciones de habilitación superior al 150% con respecto a 2023”, y comparó: “en el tiempo que se realizaban 40 resoluciones de habilitaciones comerciales, en la actualidad, en el mismo lapso y con el mismo personal, se realizan un centenar”.

Al respecto, la directora de Habilitaciones Diana Visconti precisó que “con la misma cantidad de personal, en el primer año duplicamos y cerramos lo que fue 2024 con un comparativo anual de 1457 resoluciones contra las 588 de 2023. En el tiempo que antes salían cuatro resoluciones, ahora salen diez“.

En este sentido, manifestó que “no sólo es el número, sino que hoy no hay quejas. Esto es una parte subjetiva que no se ve, y no digo que nadie tenga algo para decir, pero hoy tenemos un norte y vamos por ese camino, el cual nos lleva a triplicar la productividad. Tenemos doble horario de atención de lunes a viernes, a la mañana y a la tarde, para que todos puedan asesorarse más allá de que ahora el trámite es online”.

Una habilitación comercial es un trámite que deben realizar las personas o empresas que quieran ejercer una actividad comercial con fines de lucro. Es un acto administrativo que reconoce que se han cumplido las condiciones reglamentarias para desarrollar una actividad lícita.

Por esto mismo, los negocios que no cuentan con la habilitación comercial correspondiente pueden ser clausurados preventivamente. Y esto es un dolor de cabeza para cualquier gestión, ya que la falta de habilitaciones no sólo hace que todo se maneje con un aura de ilegalidad, en la cual cualquier inconveniente o problema en el futuro sea visto como una falta en las responsabilidades del Estado, sino que además un negocio que no tiene los permisos al día es un negocio que no paga impuestos y no tributa, algo que afecta directamente a las arcas municipales.

Consultada sobre si las nuevas habilitaciones corresponden a nuevos comercios o simplemente a aquellos que regularizaron su situación, Visconti marcó que “no tenemos ese número con precisión, pero había muchos expedientes antiguos, estamos cerrando algunos de 2017, que no habían sido bien mirados o mal interpretados. Entonces, las personas pensaban que como estaban pagando la tasa municipal estaban habilitados. Por comercios nuevos hoy día están entrando entre 18 y 19 solicitudes por día, y entran más o menos un promedio de 5 que son actualizaciones o que no habían sido habilitados”.

En cuanto a los rubros de donde provienen las solicitudes, expresó que “tenemos de todo, hoy por ejemplo estaciones de servicio, venta de alimentos, supermercados que se renovaron, empezaron de nuevo a volver zapaterías y tiendas de ropa, que se había quedado como estancado. Hay minimercados, cotillón, peluquerías, spas, hoteles, complejos de cabañas, espacios recreativos terapéuticos, jardines de infantes, lavaderos, corralones, mueblerías… de todas las actividades”.

Un dato insólito que reveló la funcionaria fue que los bancos no estaban habilitados: “No te sabría decir porqué, creo que por desconocimiento. Hay registros que son muy viejos. La mayoría ya está llegando a su habilitación, era un rubro que jamás pensábamos que no estaban habilitados”.

Acerca de los desafíos planteados para el segundo año de gestión, expresó que “nos proponemos seguir aumentando la productividad y que todos puedan trabajar tranquilos, que todos estén regularizados y formalizados. Ya no es un desafío sino que está tan incorporado que se va dando solo, aumentamos la productividad en un 150% y queremos llegar a aumentarla un 250 o un 300%, que creo que va a ser más por los números que vengo manejando estos meses. Habilitaciones nunca cae, entran los mismos trámites tanto en verano como en invierno. A este ritmo deberíamos llegar a triplicar los números del 2024, es un conjunto entre los contribuyentes, los contadores y nosotros, tenemos que trabajar todos juntos, sino no se logran estos números”.

La principal traba que había y cómo se modificó

Visconti explicó cuáles fueron los cambios administrativos que permitieron agilizar los trámites y reducir la burocracia.

“En marzo de 2024 lanzamos Habilitaciones Express y Actualización de Datos, que con eso se acortaron los tiempos del proceso. Por ejemplo antes vos venías a iniciar el trámite y tenías una deuda en el Juzgado de Faltas o en el TGI o en Rentas, hasta que no tuvieras los libres deudas el trámite no proseguía. Eso se sacó y ahora el trámite continúa, cada Dirección correspondiente intima después a la persona en los plazos de días correspondientes para que regularice su deuda”, detalló.

De manera desglosada, los números compilados indican que entre diciembre de 2023 y marzo de 2024 se realizaron 17 resoluciones en diciembre, 47 en enero, 44 en febrero y 59 en marzo; mientras que a partir de la puesta en marcha de los cambios implementados en el trámite de habilitaciones de manera inmediata se duplicaron los trámites y resoluciones: fueron 100 en abril, 110 en mayo, 88 en junio, 97 en julio, 102 en agosto, 99 en septiembre, 124 en octubre, 111 en noviembre y 41 contabilizadas hasta el 9 de diciembre.

Los motivos de esta incrementación en las resoluciones finales encuentran su génesis en marzo pasado, cuando el Municipio lanzó, precisamente, el sistema express para los trámites de habilitación aplicada exclusivamente para comercios o actividades económicas que no sean consideradas riesgosas.

Otra de las acciones que generó un procedimiento más ágil a la hora de llevar adelante la habilitación municipal fue la implementación del programa Actualización de Datos, un trámite que se deben realizar todos los comercios e industrias que ya están habilitados. Sin embargo, con esta nueva modalidad se sumó el uso de la app GualeActiva, la cual ofrece de manera simplificada la realización de este trámite obligatorio.

En este sentido, Visconti puntualizó que “la traba mayor que había eran los planos de obra, es algo que no es económico, y por ejemplo si vos alquilabas un local Obras Privadas pedía el plano de obra y no estaba, entonces entraba la discusión si lo hacía el que alquilaba o el inquilino, y ahí se producía un embudo y un escollo que hacía que se trabaran las habilitaciones, entonces hoy salvo las actividades riesgosas que lo tienen que tener actualizado al día, se intima al propietario del local que se va a explotar comercialmente, con un plazo de 90 días, entonces el contribuyente puede continuar y la resolución se le emite”.

“Esto es un feedback con las empresas, con las Pymes, se regularizaron muchas, y me encontré con muchas actividades que no estaban habilitadas, pero siempre he tenido una muy buena predisposición. Los controles son los mismos, de Bromatología, Seguridad e Higiene, Planeamiento, pero hoy hay un ida y vuelta en el que nos envían la documentación y estamos en permanente comunicación”, concluyó la funcionaria.