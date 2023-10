Alejandro Franco, subcomisario de la Comisaría Sexta de Paraná, brindó más detalles del millonario robo a un joven de la ciudad, referenciado como influencer. Según explicó al Nueve, el hecho ocurrió esta madrugada en una vivienda de calle Galán al 1.300 y, hasta la mañana de este viernes, aún no se había radicado la denuncia de manera formal. Además, la víctima sostuvo que las personas que lo abordaron eran desconocidas.

"El joven ingresó a su domicilio alrededor de las 4 de la mañana. Una vez adentro, fue sorprendido por otras personas que estaban allí. Lo abordaron y le solicitaron que hiciera una transferencia desde la plataforma Binance en criptomonedas. No tenemos una cifra precisa", indicó Franco, aunque extraoficialmente circuló la versión que hablaba de alrededor de 15.000 dólares.

Robo a influencer en Paraná: ¿cómo entraron a la casa?

"Aparentemente, el domicilio no estaba violentado. No descartamos nada, se está trabajando bajo los lineamientos de la Fiscalía. Por el momento, no había radicado la denuncia", sostuvo el subcomisario. Asimismo, manifestó que el joven dijo que "es influencer y hace trabajos en plataformas digitales".