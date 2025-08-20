"De nuevo fuimos víctimas de los "amigos de lo ajeno". Hoy al llegar al refu nos encontramos con puertas forzadas, se robaron el inodoro del baño, un equipo de música, termo, una campera, hasta ahora lo que nos dimos cuenta. Revolvieron mucho", detallaron de parte del refugio.



Además, aclararon que los perros que viven en el predio se encontaban bien: “Siempre que pasan estas cosas nos dá miedo que les haya pasado algo grave”.