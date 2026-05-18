“Los muchachos llegaron hoy a la mañana y cuando fueron a prender la garrafa, no estaba. Ahí nos dimos cuenta de todo lo que faltaba”, confió Mariano Carboni sobre el robo del cual fue víctima en la fábrica que tiene en el barrio de Pueblo Nuevo.

Todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de un vecino, donde se observa que uno de los delincuentes quedó sobre calle el frente del inmueble, en calle Churruarín, mientras el otro ingresó a través de un ventiluz y se tomó el tiempo para picar la pared y sacar las rejas.

Una vez dentro, se llevaron dos garrafas de 10 y 15 kilos, pero además cargaron una máquina de pulir que tiene un valor que ronda los 500 mil pesos y otra máquina manual para apretar el cuero, que es única para ese tipo de labor, que tiene un costo de unos 100 mil pesos.

Se trata de una fábrica de mates, que diseña y elabora sus propios productos, y esto sin desearlo es un factor que ha favorecido mucho a la investigación, porque sin saberlo, esos mates que se llevaron con la temática argentina, son fácilmente rastreables.

“Los estuvieron ofreciendo a 10 mil pesos y yo sólo de costo tengo 25 mil pesos”, contó Carboni. Indicó que los ofrecieron a otros comercios del rubro y se trata de “mates exclusivos” de los cuales no hay otros en el mercado, y en Gualeguaychú es un rubro chico, donde todos quienes se dedican a ello se conocen.

Ahora sólo resta que se logre ubicarlos y se pueda recuperar parte de lo robado, antes que sea tarde. (ElArgentino)