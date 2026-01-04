El hecho se registró alrededor de la 1, cuando personal de Comisaría Cuarta intervino a partir del aviso de la damnificada. La mujer informó que, a través de su teléfono celular, observó a un masculino dentro de su propiedad mientras dañaba las aberturas de la vivienda con intenciones de sustraer elementos.

Al llegar al lugar, un vecino aportó que dos sujetos con características coincidentes habían saltado el tapial de una vivienda lindera para huir, uno de ellos en bicicleta. Tras un operativo de rastrillaje, los efectivos lograron aprehender a uno de los sospechosos, de 26 años, en la zona de Roffo y Rioja, mientras que el segundo logró escapar.

Más tarde, por requerimiento de Comisaría Cuarta, personal de Comisaría Tercera realizó recorridas preventivas y visualizó a un masculino con características similares al segundo implicado. El individuo transportaba un bolso negro que contenía elementos de pesca, una manguera de riego, dos cajas con repuestos de automóviles y dos reels.

Con conocimiento del jefe y del oficial instructor de Comisaría Cuarta, y por disposición del fiscal en turno, se ordenó la detención del sujeto y el secuestro de los elementos, por su vinculación con el hecho investigado. Ambos hombres fueron trasladados a la Jefatura Departamental y quedaron a disposición de la Justicia.