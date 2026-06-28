Tres hombres fueron detenidos este sábado por la tarde luego de protagonizar un violento episodio que incluyó agresiones, amenazas y la exhibición de palos y piedras en un domicilio ubicado sobre la calle Héctor Irigoyen, en la zona norte de la ciudad

El hecho ocurrió cuando una mujer y su pareja realizaban tareas de albañilería en una vivienda. Según la denuncia radicada, en ese momento fueron increpados por un hombre que llegó al lugar con una actitud agresiva, lo que derivó en un enfrentamiento físico. Durante el altercado, el joven recibió una patada que lo hizo caer al suelo, tras lo cual el agresor se retiró.

Sin embargo, minutos después regresó acompañado por otras personas. De acuerdo con la denuncia, el grupo continuó amenazando e intimidando a quienes se encontraban en el lugar, portando palos y piedras, situación que generó un clima de fuerte tensión.

Ante el incidente, efectivos de la Comisaría Cuarta, con el apoyo de móviles de distintas dependencias, desplegaron un operativo que permitió controlar la situación y detener a tres hombres de 35, 31 y 20 años.

Los aprehendidos fueron trasladados a la dependencia policial, mientras que la Fiscalía interviniente dispuso que permanezcan detenidos, supeditados a una causa judicial por el supuesto delito de amenazas.