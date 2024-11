En Gualeguaychú, como en el resto del país, hay una gran cantidad de monotributistas que peregrinan entre el sistema público de salud (Caps y Hospital) y prepagas u obras sociales. Pero en este punto, los aportes para las mismas son bajos, por lo cual la cobertura que reciben es precaria o prácticamente nula.

Ante esta situación, el presidente Milei decidió implementar cambios a través del decreto 955/2024 que crea el “Registro de Agentes del Seguro de Salud para la Cobertura Médico Asistencial de Pequeños Contribuyentes”, mediante el cual “se inscribirán las entidades del Sistema Nacional del Seguro de Salud que acepten recibir, como parte integrante de su población beneficiaria, a los Pequeños Contribuyentes, quedando facultadas para distinguir las categorías cuyo ingreso permitan”.

Pero, ¿qué significa esto? El contador Aníbal Farabello explicó que “en principio, lo que tenemos como novedad es que viene a traer un poco de claridad en algo que antes había incertidumbre: se arma un registro de prestadores de servicio. Antes cuando se daba de alta al monotributista quedaba en una situación de duda de a qué prestador de servicio se va a adherir, y a partir de estas modificaciones se va a crear un listado de las obras sociales que van a aceptar monotributistas”.

El profesional añadió que a raíz de este nuevo DNU “van a tener un tiempo de permanencia de 12 meses dentro de ese prestador de servicio y después van a poder cambiar. Antes la vigencia para cambiarte era de 3 meses”, y aclaró que también se eliminó el período de “carencia” de tres meses, ya que ahora desde el día hábil del mes siguiente al del cambio ya va a tener vigencia.

“Hasta ahí el decreto trae claridad en algo que no tenía, de saber entre qué prestadores de servicios vas a poder elegir y está bueno que la entrada en vigencia sea el primer día hábil del mes siguiente luego del cambio. El problema va a ser qué tipo de prestación de servicio te va a dar esa obra social que vayas a contratar porque en el decreto se habla de dar un Plan Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), que cubre situaciones muy básicas”, opinó el contador, y enfatizó que “viene a dar claridad para saber quiénes van a ser los prestadores, pero no de qué prestación van a dar... Porque lo que aporta un trabajador a través del monotributo es muy poco, entonces las obras sociales y las prepagas no los eligen ya que el monto que reciben por la cobertura que les tienen que dar es bajo y por eso tienen que abonar montos adicionales”.

Acerca de cómo se va a implementar el DNU, Farabello planteó: “Va a estar el listado y los muchos o pocos que se anoten van a ofrecer un PMOE básico, entonces para que te atiendan mejor vas a tener que pagar”.

Sobre lo que sucede actualmente, comentó que “cuando se anota un monotributista le comentamos las obras sociales que los están tomando, entonces dirigimos sus aportes ahí y después él va y le comunican la prestación que le dan, que es el PMOE, y si querés algo más, tenés que cambiar de plan y pagar más”. Y agregó: “Este decreto puede ser significativo en el sentido que hoy muchos monotributistas ni iban a la obra social a la cual realizaban los aportes, entonces era un dinero que ingresaba en las arcas de la obra social sin prestar ningún tipo de prestación”.

“Las obras sociales van a empezar a competir y les pondrán algún incentivo u obligatoriedad a que den el servicio, pero está todo muy verde aún. No sé cómo se va a manejar ese listado y esa competencia, que hoy no hay porque los monotributistas no son buscados como clientes para las prepagas”.

Finalmente, consultado si puede haber monotributistas que se queden sin obra social, aseguró que “hay derechos adquiridos y esto no afecta a los que ya tienen, sino que es para las nuevas contrataciones. Al establecer las reglas de juego van a generar condiciones para que haya una competencia, porque si el servicio que van a dar como cobertura médica es tan básico (que mucha gente va a ir atenderse al Hospital en vez de al PMO) y la base de clientes es grande, se puede volver tentador, pero si hay muchos prestadores de servicio van a ser pocos los monotributistas para cada uno y ahí dejaría de serlo”, concluyó.

De esta manera, en las próximas semanas se verá cómo se implementan estas nuevas medidas y cómo queda el escenario para los monotributistas, si van a poder acceder o no a un servicio privado de salud o si se volcarán al ya muy demandado sistema público.