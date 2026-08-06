Este sábado 8 de agosto se realizará una nueva edición de Entre Freestyle, la competencia creada en la ciudad que obtuvo un cupo para el Torneo de Plazas de Red Bull.

La jornada se desarrollará en los Obeliscos de la Costanera y definirá al representante argentino que participará de la instancia internacional prevista en Perú.

Las inscripciones serán gratuitas y estarán abiertas de 13:30 a 15 horas. A partir de las 15:30 comenzarán las clasificatorias, de las que surgirán los 32 participantes que competirán por el cupo. El acceso para el público también será libre y gratuito.

Desde la organización anticiparon la participación de más de 100 competidores provenientes de diferentes provincias y esperan superar la convocatoria de la última edición, que reunió a alrededor de 450 personas entre participantes y público.

El jurado estará integrado por Sergio, de Venezuela, quien además brindará una presentación antes del inicio de las batallas; Sophia, de La Plata; Mecha, de Córdoba; Gabino, de Rosario; y Maxi Rodríguez, de Buenos Aires. Sophia y Mecha se encuentran clasificados a la instancia nacional de Red Bull, mientras que Gabino y Maxi Rodríguez cuentan con una destacada participación dentro del circuito.

Entre Freestyle surgió en Gualeguaychú en 2023 por iniciativa de Lautaro “Pitu” Abraham, organizador y host del evento, con el objetivo de reunir en un mismo espacio las distintas expresiones del hip-hop y potenciar el desarrollo de esta disciplina artística en Entre Ríos.

Desde sus primeras fechas, la propuesta convocó a participantes de Gualeguay, Concepción del Uruguay, Concordia y otras localidades de la provincia. Con el crecimiento de la competencia, también se incorporaron referentes provenientes de Rosario, Santa Fe y otros puntos del país.

Uno de los segmentos que distingue al evento es el cypher, una propuesta que combina freestyle, interpretación y producción audiovisual. Hasta el momento se realizaron 21 ediciones, incluidas dos entregas especiales denominadas “Deluxe”, que superaron las 200.000 reproducciones en YouTube y alcanzaron millones de visualizaciones en Instagram.

Además de las batallas, la jornada contará con presentaciones y propuestas vinculadas con la cultura urbana, en un espacio abierto para quienes quieran acercarse por primera vez al freestyle.