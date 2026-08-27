La muerte de Rubén Rada impactó fuertemente en la comunidad. Este jueves, familiares, amigos y fanáticos del cantante lo están despidiendo en una ceremonia que honra su memoria, su espíritu optimista y que también es un espacio comunitario para mitigar el dolor por su pérdida.

El velatorio se realizó en el Parlamento uruguayo con honras fúnebres, como se acostumbra con las figuras más relevantes del país vecino. Allí estuvieron presentes la viuda de Rada, Patricia, y sus hijos Matías, Julieta y Lucila y otros miembros de su familia.

La exvicepresidenta Lucía Topolansky en el velatorio de Ruben Rada. Foto: Ignacio Sánchez/El País. El presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a su esposa Laura Alonsopérez en el velatorio de Ruben Rada. Foto: Ignacio Sánchez/El País. Natalia Oreiro y Ricardo Mollo llegan al Palacio Legislativo para despedir a Ruben Rada.Foto: Ignacio Sánchez.



Además, por fuera del edificio se reunieron miles de personas que fueron a despedir al músico. Entre la multitud se vieron muchos gorros y banderas de Peñarol, el equipo de fútbol del cual el cantante era hincha.



El viernes, además, se llevará a cabo un cortejo fúnebre que comenzará en el barrio Palermo de Montevideo y se extenderá hasta el Cementerio del Norte, en las afueras de la ciudad.

Se espera que este cortejo sea altamente multitudinario, dado que el miércoles los ciudadanos ya se reunieron de manera espontánea en las calles de la capital uruguaya para realizar el típico desfile conocido como “Llamadas”.

La gente toca instrumentos en honor al músico uruguayo Rubén Rada en Montevideo, Uruguay, el miércoles 26 de agosto de 2026. Un miércoles bastante muerto. Tenía 83 años. (Foto AP/Matilde Campodonico)



Rada fue una figura clave para la cultura uruguaya y latinoamericana en general. Por eso, a lo largo de este velatorio que se extenderá hasta las 7 de la tarde del día de hoy, se espera la presencia del presidente Yamandú Orsi y de otras figuras de la política local.

De qué murió Rubén Rada

El cantante y compositor murió después de “pelear un mes con una neumonía y sus complicaciones”, según indicaron desde su círculo íntimo en un comunicado que se publicó en redes sociales el pasado miércoles por la tarde.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy, miércoles 26 de agosto, a las 15.30, se fue, y ahora descansa en paz, nuestro querido esposo, padre y abuelo”, escribieron.

Por último, agradecieron a sus fans y a los médicos que lo trataron: “Gracias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más”.

Rada fue conocido por sus canciones de protesta política, por la gran cuota de alegría que imprimía a sus letras y apariciones pública, así como por sus múltiples participaciones en cine, televisión y diferentes bandas. En las últimas horas, ha sido despedido y homenajeado a través de redes sociales por sus colegas, amigos y fanáticos.



Fuente: TN / Infobae / ElPaís