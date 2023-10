Noelia Marzol fue invitada al programa Noche al Dente (América). Durante la charla en el espacio conducido por Fer Dente, la actriz y modelo reveló que vivió un torbellino de emociones, riendo y llorando mientras recordaba momentos cruciales de su vida. El momento más conmovedor fue cuando Marzol tomó asiento en el icónico banquito al concluir la sección ‘Disco de tu vida’. Entre las melodías seleccionadas por ella estuvo “Motivos” de Abel Pintos, y no pudo evitar emocionarse al compartir la razón detrás de esta elección.

Fue entonces cuando la bailarina se refirió al delicado estado de salud que enfrentó su hijo al nacer: “A nosotros lo que pasó con Donatello es que cuando nació estuvo mucho tiempo internado. Nunca ahondé en lo que le pasó, pero estuvo grave. Vino la jefa de Neo y me dijo: ‘Bueno ahora que Dios nos ayude’”.

Además, Marzol relató: “Esa frase fue para mí algo que ya no tenía solución por parte de los médicos. En ese momento no pensé en Dios porque soy atea, pero sí creí en mi hijo y confié en él. Yo sabía que él iba a estar bien”. Luego se emocionó hasta las lágrimas al referirse al tema de Abel Pintos: “En ‘Motivos’ hay una frase que dice ‘confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar’”.

Noelia Marzol y su familia

Por último, Noelia se abrió sobre la relación con su padre e indicó que no siempre fue sencilla. “Con él tuve un vínculo difícil, no del todo cómodo… Sobre todo cuando arranqué a estudiar algo artístico. Me llevó años que él lo pudiera entender, recién cuando conoció a Ramiro y tuve a mi primer hijo limamos asperezas. Lo extrañé un montón”, finalizó la actriz.

Por otra parte, la actriz sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al recordar el día que su pareja, Ramiro Arias, suspendió su casamiento el día anterior al evento. Lo hizo en el marco del cuarto aniversario del inicio de la relación que nació en septiembre de 2019. La bailarina y el exfutbolista se comprometieron un año después, el 26 de septiembre del 2020.

Noelia Marzol y su pareja

Según contó Noelia en su cuenta de Instagram, el deportista, que entonces jugaba en un club de la segunda división del fútbol argentino, la llamó un día antes de la boda para pedirle que la suspendiera porque debía participar un partido.

“Resulta que mucha gente se entera recién hoy que Ramiro suspendió nuestro casamiento un día antes de casarnos. Estando yo embarazada y todo lo que eso conlleva, como que el vestido no me iba a entrar en otro momento, que había que llamar a todos los invitados, que había que hacer un lío tremendo y suspender todo lo contratado por un partido de fútbol, literal”, recordó Noelia, que por ese entonces estaba esperando a su primer hijo, Donatello, de dos años. Hoy, también son padres de Alfonsina, de nueve meses.

Luego, y mientras mostraba a su marido sentado sobre una manta en el jardín de su casa y tomando mate, retomó la historia que sorprendió a sus seguidores. “Amor, están preguntándome que cuente cuando me dejaste plantada en nuestro casorio, que me llamaste y me dijiste: ‘Tenemos que suspender todo porque tengo que jugar un partido de fútbol en Rosario’”. Por ese entonces, el futbolista jugaba en Quilmes.

“En mi ataque le dije: ‘¿Sabés qué? Te encargás vos de suspender todo y vos vas a sacar otra fecha para nuestro casamiento, movés el contacto que tengas que mover, pero lo solucionás’, porque que no estaban dando fecha para casarse porque era pandemia”, amplió la excampeona del Bailando sobre su reacción en aquel entonces.

“Yo estaba que no me casaba, decía: ‘No me caso, no me caso. ¿Cómo no le dijo al técnico que se va a casar?’. Me llamó mi papá para convencerme de que me tenía que casar con él (por Ramiro). Mi papá lo defendía tanto a Rami que me hizo enojar y le dije: ‘No quiero que me hables vos, no quiero que me llames nunca más vos porque son tal para cual’”, dijo sobre la discusión que terminó teniendo con su padre.

Noelia destacó que “finalmente salió todo bien” y que contrajeron matrimonio unos días después, en febrero 2021. “Mi mamá vino a mi casa a hacer terapia conmigo, se quedó a dormir, yo estaba muy deprimida y a la otra semana nos pudimos casar. Menos mal que acepté la segunda propuesta de casamiento”, cerró la modelo.