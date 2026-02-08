El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, destacó el impacto positivo del nuevo escenario comercial con Estados Unidos y aseguró que la provincia atraviesa una etapa de mayor inserción internacional, basada en resultados concretos y una estrategia sostenida en el tiempo.

En ese sentido, señaló que Estados Unidos se consolidó como el quinto destino de las exportaciones entrerrianas, reflejando un crecimiento sostenido del intercambio y el trabajo conjunto entre el sector público y privado. “Cuando hay previsibilidad, reglas claras y acompañamiento, la producción responde”, afirmó.

Uno de los principales avances se observa en la cadena de la carne bovina, que se posiciona como el producto manufacturado de mayor valor agregado que Entre Ríos exporta al mercado estadounidense. La ampliación de la cuota de exportación, que pasa de 20.000 a 100.000 toneladas, genera nuevas oportunidades para los frigoríficos locales, con impacto directo en el empleo, la inversión y la generación de divisas. Además, se destacan los envíos de cortes envasados al vacío destinados a segmentos de alto valor.

Puede interesarte

En el sector lácteo, Bernaudo subrayó la importancia de una negociación técnica que protege a los productores entrerrianos y, al mismo tiempo, abre oportunidades de crecimiento. La provincia dispone de una cuota de 6.800 toneladas de quesos frente a las 1.000 de Estados Unidos y se logró excluir a los quesos blandos de la competencia directa, resguardando al segmento más sensible de la industria.

Otro eje mencionado fue el trabajo para recuperar competitividad en los cítricos dulces. Según el ministro, la articulación con cámaras empresarias y el acompañamiento del gobernador permiten avanzar en la apertura de mercados y revertir años de estancamiento, con foco en el agregado de valor y la sostenibilidad.

De cara a 2026, el complejo avícola también integra la agenda internacional. La provincia trabaja junto a la Cancillería para garantizar condiciones de reciprocidad y estándares sanitarios y técnicos equivalentes, que aseguren una competencia en igualdad de condiciones.

Finalmente, Bernaudo sostuvo que el objetivo es consolidar un modelo de desarrollo basado en la producción, la competitividad y una inserción internacional inteligente, capaz de generar más empleo y crecimiento para la provincia.