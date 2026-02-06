El nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), oficializado mediante el Decreto 943/2025 del 16 de enero, redefinió los criterios de cobertura del costo de la energía para domicilios, comercios e industrias. A partir de estos cambios y del aumento del precio mayorista a nivel nacional, la Provincia, en acuerdo con los municipios, avanzó con acciones destinadas a morigerar el efecto de las decisiones adoptadas por la Casa Rosada, que se estima alcanzarán a miles de viviendas.

El acceso a los subsidios quedó limitado a quienes perciban ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, cuando anteriormente el tope era de 3,5, lo que equivale a unos 3,9 millones de pesos. En esos casos, el Estado nacional cubrirá el 50% del Precio Estacional, con un tope mensual de consumo que varía según el departamento.

La diferenciación responde a la clasificación climática provincial: 13 de los 17 departamentos están considerados Zonas Cálidas, con un límite de 370 kWh mensuales, mientras que Islas, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria integran las Zonas Templadas, con un tope de 300 kWh. Además, se estableció una bonificación adicional del 25% durante enero, que se reducirá de manera gradual mes a mes hasta diciembre.

Como consecuencia de este nuevo esquema, se estima que alrededor de 13 mil usuarios perderán el subsidio en la provincia. De ese total, unos 10 mil corresponden a clientes de Enersa y el resto a cooperativas eléctricas.

En paralelo, el 30 de enero se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la Secretaría de Energía de la Nación que actualizó los valores del Mercado Eléctrico Mayorista. El precio de la energía aumentó en promedio un 20%, mientras que el valor de la potencia se redujo en poco más del 2,2%, lo que en conjunto implica una suba del 4,5% en la Tarifa Media de Venta.

Ante este escenario, el gobierno entrerriano avanzó con medidas para amortiguar el impacto en las facturas. El Valor Agregado de Distribución se mantiene congelado desde agosto de 2024. Además, se eliminaron impuestos y cargos provinciales, la Contribución Municipal se redujo del 8,69% al 6%, el tope de las tasas municipales bajó al 13% y la Tasa de Fiscalización del EPRE se redujo del 1,8% al 0,8%. Según fuentes oficiales, estas decisiones posicionan a Entre Ríos como la provincia con la tarifa eléctrica más baja del país.

Con este esquema, el impacto final será moderado: los grandes usuarios tendrán subas de entre 7,2% y 8,9%, las pymes del 6,4% y los usuarios residenciales sin subsidio un incremento del 8,5%. En tanto, quienes mantienen el subsidio registrarán una suba del 3% en zonas templadas y una baja del 1,7% en zonas cálidas.