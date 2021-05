"Entre Ríos atraviesa el momento de mayor crecimiento de casos", alertó Velázquez

"Durante el fin de semana vivimos los momentos de mayor tensión en nuestro sistema de salud”, reveló.

Si bien Velázquez aclaró que en 2020 se duplicó el número de camas para las internaciones de terapia intensiva, servicios críticos y moderados donde también se capacitó a todo el personal, actualmente se necesita controlar el índice de ocupación, y volver a tener un equilibro de casos de 100 a 150 diarios, y de esta manera se lograría manejar las unidades.

Respecto al impacto del aumento de casos en los ingresos y permanencias en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), la titular de la cartera sanitaria consideró que a más número de casos, mayor es la tensión del sistema de salud. Concretamente: “De 10 casos podemos tener dos pacientes que ingresan a las terapias intensivas, y de cada 100 podemos tener 10 (2.1). Ese número de casos acumulados, teniendo en cuenta la permanencia de los pacientes en las terapias o en los servicios moderados y críticos, hace que los servicios de salud no tengan un drenaje estimado. Por eso es que se tensiona tan rápido el sistema de salud cuando tenemos 600 o 700 casos”, sostuvo Velázquez.

En esta línea, se refirió al esfuerzo del personal y manifestó que "tenemos un recurso humano que no solamente es finito, sino que en el caso particular del especialista en terapia intensiva lleva no menos de 10 años poder formarlo”. Asimismo, en este contexto, la demanda de insumos que se utilizan para la atención de pacientes sufre un importante incremento. Puntualmente el oxígeno medicinal está siendo por estos días un insumo crítico a nivel nacional.

Por toda esta situación, Velázquez explicitó que las medidas, focalizadas, integradas y transitorias, acompañarán tanto el monitoreo como el cumplimiento de los protocolos de distintas actividades que ya se encuentran aprobadas y se están desarrollando: “Resulta muy imperioso el involucramiento de los distintos sectores para cooperar y sumarse a la construcción de ciudadanía en el marco del desarrollo de la nueva normalidad que tiende a preservar la salud de todos los ciudadanos”, aseveró.

Finalmente, apuntó que “otras recomendaciones que estamos evaluando es que puedan disminuirse los grupos o los eventos que implican un mayor aglomeramiento de personas; tomar las indicaciones del distanciamiento de personas; la ventilación cruzada en lugares cerrados; disminuir las frecuencias o mejorar el sistema de transporte urbano en ciudades con mayor densidad poblacional y ventilación cruzada, también, en los vehículos particulares”. En este sentido, la ministra expresó que las disposiciones buscan “hacer un shock en la disminución de la circulación para tener un impacto en la baja de los casos”.