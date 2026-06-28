En el panel dedicado a la gestión integral de residuos y circularidad, la secretaria de Ambiente de Entre Ríos, Rosa Hojman, compartió la visión estratégica del gobierno provincial, destacando los modelos de regionalización y la articulación técnica con municipios y actores del sector privado.

En ese marco, Hojman resaltó el sistema de gestión de envases vacíos de fitosanitarios desplegado junto a la Asociación Campo Limpio en el territorio provincial. La funcionaria detalló que Entre Ríos viene registrando récords históricos en la materia, consolidándose con el cierre del último ciclo operativo anual donde se alcanzó una cifra histórica de 435.819 kilogramos de plástico recuperado, lo que representó un incremento del 71,13%. Estas estadísticas posicionan a la provincia como un modelo de referencia nacional en la inserción de residuos agropecuarios a la economía circular.

Asimismo, el director general de Ambiente y Cambio Climático, Maximiliano Gómez, expuso en el bloque enfocado en el Marco Legal y la Gestión Ambiental de las actividades económicas. Profundizó en los alcances de la nueva Ley Provincial de Gestión Ambiental de Actividades Económicas (Nº 11.250), destacando que este marco normativo de vanguardia deroga la vieja Ley Nº 6260 de prevención de contaminación industrial, vigente desde hace décadas.

El funcionario subrayó que esta actualización legal representa un hito en la modernización de la provincia, ya que agiliza los procesos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) e instituye la creación del Certificado Único Ambiental (CUA), una herramienta clave para desburocratizar los trámites administrativos y brindar previsibilidad a los sectores económicos, sobre todo industrial, garantizando el control dinámico y el resguardo de los recursos naturales.

Fuente: APFDigital