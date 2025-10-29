"Mi compromiso es personal y el de los ministros de la gestión, porque creemos que el desarrollo de una persona no puede depender de la suerte ni del lugar donde nace, sino que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades", afirmó el mandatario en el acto que tuvo lugar en el salón del Consejo General de Educación (CGE).

En su discurso, el gobernador agradeció la colaboración de Unicef y destacó la importancia de aprender de experiencias exitosas para diseñar políticas públicas eficientes. Además, explicó las tres líneas prioritarias definidas por su gestión: mejorar la cobertura educativa para los primeros años, acompañar a las familias con prácticas adecuadas de crianza y fortalecer las tasas de vacunación.

Luego, resaltó la importancia del trabajo conjunto entre los niveles de gobierno para abordar este desafío. "Esta es una tarea tan trascendente que ningún nivel de gobierno puede hacerlo solo. Debemos trabajar en equipo nación, provincia y municipios para lograr la igualdad que todos los niños, niñas y adolescentes merecen", sostuvo y agradeció especialmente a los intendentes por su compromiso.

Finalmente, expresó su deseo de que los 83 municipios se sumen al programa MUNA y destacó la necesidad de fijar un norte claro en las políticas públicas. "Si no lo logramos en estos 26 meses que me quedan, vendrán otros funcionarios que sostendrán este camino hasta alcanzar el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades en cada rincón de nuestra provincia", concluyó.

Puede interesarte

Por su parte, el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina, Sebastián Waisgrais, manifestó su satisfacción de "trabajar con la provincia de Entre Ríos", brindando un acompañamiento permanente para diseñar estrategias de políticas públicas. Aseguró que el rol del Estado es "central para cortar los ciclos de reproducción de la pobreza" y remarcó la importancia de acciones conjuntas que se vienen desarrollando en los tres ejes prioritarios, así como la importancia del programa intermunicipal MUNA. Por último, resaltó que la provincia haya puesto como prioridad el "poner en valor, transparentar y rendir cuentas sobre el presupuesto que se destina a la niñez".

A su vez, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, señaló que las presencias en el encuentro "indican la importancia de este tema". Extendió su agradecimiento a Unicef, que "viene acompañándonos en los múltiples temas que provoca la niñez, porque es un tema complejo". El propósito fundamental de la jornada, según Berisso, fue establecer "una red en todo el territorio a través de los gobiernos locales". Todos los que abordan este tema "tenemos que estar unidos y marcar por dónde va a ser la línea". Hizo hincapié en la necesidad de "establecer prioridades para que las políticas sean efectivas", cuando hay escasez de recursos.

En tanto, la presidenta del CGE, Alicia Fregonose, subrayó la importancia de "poder seguir sosteniendo esta alianza", que es crucial "para la provincia y para todos los niños. El futuro de las generaciones depende de que todos los estamentos, los ministerios y organismos, trabajen de manera articulada" para, de ese modo, "poder acompañar la trayectoria de los niños a partir del nacimiento".

Actualmente forman parte de MUNA los municipios de Concepción del Uruguay, Concordia, Gualeguaychú, Villaguay y Nogoyá. Se prevé que en 2026 se sumen los municipios de Chajarí, Diamante, Gilbert, Gualeguay, Villa Elisa, Pueblo Belgrano, Crespo, Islas y La Paz. Además, el municipio de Villa Paranacito fue invitado a adherirse próximamente. Entre Ríos adhirió al programa y actúa como mediadora entre Unicef y los municipios, acompañando de manera directa los procesos de adhesión y desarrollo local.