Entre Ríos es la primera provincia que pone operativo el Acuerdo Mercosur – Unión Europea que rige desde el 1 de mayo. Según confirmó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de las cuotas otorgadas por el bloque europeo, lo que marca el inicio formal de los beneficios comerciales para la producción argentina.

“Sin dudas va a beneficiar al sector apícola, se viene trabajando en esto desde hace bastante tiempo y hoy se materializa. Es una noticia positiva. El arancel vigente para la miel era un 17%, con lo cual se le facilita ahora al importador acceder al producto nuestro, esperamos que traccione la demanda”, indicó Jorge Pitter, presidente de la Cooperativa Agrícola ubicada en La Picada, a pocos kilómetros de Paraná.

El anuncio se dio a conocer mientras la comitiva oficial, integrada por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, viajaba hacia los Estados Unidos para participar de la Conferencia Global del Milken Institute. Para las autoridades nacionales, este hito demuestra que el acuerdo es una “realidad federal” que ya está en marcha, con un impacto directo en la generación de divisas y empleo en las economías regionales.