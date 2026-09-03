Durante el primer trimestre del 2026, Entre Ríos superó los 56 millones de dólares anuales en la exportación de Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), un 10 por ciento más que igual periodo del año anterior.

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Economía de la Nación, las exportaciones argentinas de los SBC superaron, por primera vez, la barrera de los 10.000 millones de dólares, generando un superávit de 625 millones de dólares. "A la carne y los granos, Entre Ríos hoy le suma exportar conocimiento: divisas genuinas, sin mover una tonelada y sin depender de una cosecha. Talento entrerriano que el mundo elige y que hace más competitivo a todo lo que ya producimos. Ese es el sentido del MiradorTec", comentó el presidente de la Fundación MiradorTec y ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas.

Recientemente, se difundió que el empleo registrado en Entre Ríos en esta actividad había crecido un cuatro por ciento en el 2025, muy por encima de la media nacional, según datos del Observatorio de Estudios Económicos del MiradorTec. "Para provincias como Entre Ríos, que haya más exportaciones tiene un doble significado. Por un lado, genera divisas genuinas y, por el otro, permite corroborar que los productos y servicios tecnológicos producidos en la provincia son apreciados en otras partes del mundo", aseguró el director del MiradorTec, Carlos Pallotti.

Desde Provincia señalaron que “el MiradorTec es un centro tecnológico de vanguardia dedicado a promover la innovación tecnológica, creado hace poco menos de un año y que se auto solventa con los ingresos de las empresas y proyectos que allí se incuban”. “En el corto lapso transcurrido desde su inauguración, ha logrado generar un reconocimiento en el ámbito nacional, razón por la cual es visitado por importantes personalidades del mundo tecnológico y de negocios de manera frecuente”, resaltaron.