Este martes ingresó a la Legislatura entrerriana el proyecto de ley que buscar crear el “Programa Provincial de Atención Integral en el Climaterio y Menopausia”. La autora del proyecto es la diputada justicialista, Andrea Zoff.

La propuesta legislativa tiene el objetivo de "garantizar una atención integral, continua y de calidad durante el climaterio, desde un enfoque biopsicosocial y de género, a fin de prevenir patologías asociadas y mejorar la calidad de vida de la mujer que transita por esta etapa".

El proyecto define al Climaterio como el periodo que "comienza con la disminución de la actividad ovárica hasta su desaparición, que incluye la perimenopausia, la menopausia y la posmenopausia”.

Entre los fines del programa se establece la necesidad de "disminuir la morbilidad y mortalidad de la mujer" y de "garantizar la cobertura, la atención médica multidisciplinaria y el acceso a estudios, prácticas diagnósticas, terapéuticas y farmacológicas necesarias para el tratamiento, control y seguimiento del climaterio”.

Para su implementación, el proyecto propone que se deba "priorizar el abordaje y terapia hormonal durante la ventana de oportunidad a fin de prevenir la cardiopatía isquémica, los accidentes cerebrovasculares, la osteoporosis y el cáncer, entre otros".

Además, se contempla la dimensión emocional y educativa, solicitando "implementar programas informativos y educativos que incluyan apoyo para abordar los trastornos del sueño, cognitivos, físicos y de salud mental, con el fin de mejorar la calidad de vida" e "instrumentar espacios de apoyo psicológico y emocional”.

Un punto central que deberá evaluar la Legislatura es la obligación de la autoridad de aplicación de "definir protocolos de atención y modelos prestacionales interdisciplinarios que contemplen estrategias de prevención, diagnóstico precoz, atención, asistencia, tratamiento y seguimiento de la mujer... con fuerte presencia en el ámbito de la Atención Primaria de la Salud".

Asimismo, se busca garantizar el acceso gratuito a talleres y consejerías que brinden información sobre opciones de tratamientos, salud sexual, salud mental y estilos de vida saludables.

Finalmente, el proyecto también propone instituir el 18 de octubre de cada año como el Día Provincial de la Menopausia y, de ser aprobado, la Obra Social de Entre Ríos (OSER) deberá incorporar la cobertura: "La Obra Social de Entre Ríos - OSER - deberá incorporar, como prestación obligatoria la cobertura integral de los tratamientos asociados al climaterio abordados en esta ley, a sus afiliadas y beneficiarias". (APFDigital)