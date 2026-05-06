El Día de Entre Ríos en la FILBA 2026 será este miércoles 6 de mayo desde las 20.30hs. En la Sala Cortazar del predio ubicado en La Rural, se presentarán Horizonte de sucesos, la novela de Mariana Bolzán ganadora del Premio Fray Mocho; y Perros de la lluvia, de Ricardo Romero, editado por Azogue.

Durante la jornada se celebrará a dos exponentes actuales de la literatura provincial. Habrá lecturas y charla con los autores.

“Horizonte de sucesos”, de Mariana Bolzán (Paraná), fue seleccionada entre más de 30 obras en la convocatoria federal del Premio Fray Mocho, a cargo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. El jurado destacó la “originalidad de un conflicto cercano a la realidad, oficio en la construcción del relato y un trabajo agudo en los detalles”. Su publicación está a cargo de la Editorial de Entre Ríos.

Sobre el nuevo libro del destacado autor entrerriano, Ricardo Romero, la reseña de Jorge Consiglio cuenta: “Bajo una lluvia persistente y una serie de hundimientos inexplicables que horadan el suelo de Paraná, Perros de la lluvia despliega un mosaico de historias que avanzan a través de bifurcaciones y derivas (…) Con un tono que conjuga lo absurdo y lo ominoso, Romero edifica con maestría un verosímil perturbador dentro de una tradición en la que el realismo no irrumpe, gana densidad”.

Stand de Entre Ríos

Por otro lado, continúa la actividad en el stand entrerriano de la Feria, ubicado en el Pabellón Ocre N° 3017. Todos los días hay presentaciones de libros de autores entrerrianos (más de 30 surgidos de una convocatoria abierta) y 20 editoriales de la provincia muestran su producción hasta el 11 de mayo.

Las editoriales que integran el stand, además de la Editorial de Entre Ríos, son: Vaina Libros (Chajarí), Canto Rodado (Gualeguaychú), Nutrias (Paraná), El Equipo Azul (Paraná), Camalote (Paraná), EDUNER, Drakkar (Paraná), Ediciones Mitocondria (Paraná), Palo Santo (Gualeguaychú), Azogue Libros (Paraná), La Ventana Ediciones (Paraná), Rodolfo García Editora (Gualeguaychú), Oyé Ndén (Gualeguaychú), Flor del Ceibo (Paraná), Ana Editorial (Paraná), Equilibro Ediciones (Paraná), Editorial Municipal (Paraná), Los libros de Elián (Paraná) y Montaña (Chajarí).