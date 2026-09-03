El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, celebró la decisión de Uruguay de relocalizar el proyecto de hidrógeno verde de HIF Global que estaba previsto frente a la costa de Colón. Destacó las gestiones iniciadas por el gobernador Rogelio Frigerio y el diálogo entre Argentina y Uruguay.

“Una gran noticia. Esperamos con este final que el turismo en Colón siga creciente”, expresó Bernaudo durante una entrevista con el programa Viendo Qué Pasa, de Canal 9 Stream.

El funcionario destacó que Frigerio había planteado la necesidad de modificar la ubicación del proyecto hace más de un año, antes de que comenzara la instalación de la planta. Valoró la “excelente actitud del presidente (Yamandú) Orsi, que mostró una vocación de diálogo”, afirmó.

Bernaudo también valoró el acompañamiento del Gobierno nacional y señaló que el canciller argentino Pablo Quirno mantuvo dos encuentros con el presidente uruguayo en el marco de las gestiones para encontrar una alternativa.

“El camino del diálogo es la mejor herramienta, sobre todo entre dos pueblos hermanos como entrerrianos y uruguayos”, sostuvo.

“La discusión era la localización”

El ministro remarcó que Entre Ríos nunca cuestionó el desarrollo del hidrógeno verde ni la inversión proyectada en Uruguay. “El hidrógeno verde es el combustible más saludable según la Unión Europea. La discusión era la localización”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que es necesario confiar en los procesos de evaluación ambiental que realizan los países y, al mismo tiempo, encontrar puntos de acuerdo cuando existen diferencias entre proyectos de desarrollo y los intereses de las comunidades vecinas.

“Las posibilidades de progreso de Uruguay no se pueden frenar. Hay que encontrar los puntos donde hay discrepancia para ponerse de acuerdo”, afirmó.

Bernaudo insistió en que la postura de Entre Ríos estuvo vinculada específicamente con la ubicación elegida para el proyecto: “Entre Ríos no se opone a una inversión que va a generar empleo ni desarrollo, solamente que la ubicación no perjudique a Colón, el turismo de la Costa del Uruguay y la Región del Palmar”.

Una nueva ubicación en Paysandú

Respecto del futuro emplazamiento de la planta, Bernaudo señaló que, según las conversaciones mantenidas, existe la posibilidad de que el proyecto permanezca dentro del departamento uruguayo de Paysandú, pero en un sector alejado de la costa.

“Probablemente se ubique en el mismo departamento Paysandú, pero lejos de la costa, al sur de Colón”, indicó.

De esta manera, el Gobierno entrerriano considera que la relocalización permitiría compatibilizar el desarrollo industrial y energético de Uruguay con la actividad turística de Colón y de la costa del río Uruguay.

La comparación con Botnia

El ministro también diferenció la situación actual del conflicto generado por la instalación de la planta de celulosa de Botnia, en Fray Bentos. Según consideró, en aquel caso “se manejaron mal los diálogos” porque las gestiones comenzaron cuando la construcción de planta ya estaba en marcha.

“Se empezó tarde. El daño fue grande para Entre Ríos, también en lo económico”, señaló.

En cambio, Bernaudo destacó que en el caso de HIF se pudo abordar la discusión antes de que el proyecto industrial quedara instalado en el lugar previsto inicialmente.