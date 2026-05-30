Entre Ríos se ubicó entre las provincias con mayor participación en AlmaSADI, la convocatoria nacional e internacional impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación para incorporar sistemas de almacenamiento mediante baterías en el sistema eléctrico argentino.

La provincia presentó 34 proyectos que suman 1.112 megavatios de potencia, lo que representa el 13,3% del total ofertado en todo el país. Las inversiones previstas rondan los 100 millones de dólares.

Todos los desarrollos presentados en territorio entrerriano se conectan a través de la red operada por Enersa, que cumple un rol central en la vinculación de los proyectos con la infraestructura eléctrica provincial.

La iniciativa AlmaSADI, creada mediante la Resolución 50/2026, es el primer proceso nacional destinado a incorporar sistemas de almacenamiento con baterías (BESS) al Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Esta tecnología permite mejorar la estabilidad de la red eléctrica, acompañar el crecimiento de las energías renovables y optimizar el abastecimiento energético.

Según datos oficiales de Cammesa, la convocatoria recibió 235 proyectos por un total de 8.335,9 megavatios, una cifra que superó ampliamente las previsiones iniciales y mostró el fuerte interés del sector energético por este tipo de inversiones.

Uno de los puntos más destacados para Entre Ríos fue el nodo Crespo de 132 kilovoltios, que recibió nueve propuestas por 389 megavatios y se convirtió en el nodo más demandado del país dentro de la convocatoria.

También se presentaron proyectos vinculados a Gualeguaychú, Chajarí, Paraná Este, San Salvador y Los Conquistadores. Las iniciativas fueron impulsadas por 12 empresas del sector energético, entre ellas Genneia, PCR, Secco, Aluar, CEPU, MSU Green, Sullair y Teslacom.

La adjudicación de los proyectos está prevista para julio de 2026. Más allá del resultado final, la participación alcanzada posiciona a Entre Ríos como una provincia estratégica en el desarrollo de nuevas tecnologías energéticas y refleja la confianza del sector privado en la infraestructura eléctrica provincial.