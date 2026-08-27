El Gobierno de Entre Ríos declaró el estado de emergencia hídrica en todo el territorio provincial durante 180 días, debido al escenario hidrometeorológico previsto para los próximos meses y la posible intensificación del fenómeno El Niño. La medida busca anticipar trabajos y disponer de recursos para reducir el impacto de eventuales inundaciones, crecidas y precipitaciones intensas.

La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado este jueves en el Boletín Oficial, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, a partir de un informe técnico de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias. El documento advierte sobre una elevada probabilidad de que El Niño genere crecidas de los ríos Paraná y Uruguay, lluvias intensas, anegamientos, saturación de suelos y problemas en los sistemas de drenaje.

La emergencia alcanza a todo el territorio entrerriano y tendrá una duración de seis meses. El objetivo es permitir que la Provincia acelere la planificación y ejecución de medidas preventivas y de respuesta.

Qué trabajos se realizarán

Entre las acciones previstas se encuentran:

Reparación, refuerzo, limpieza y protección de defensas.

Limpieza de alcantarillas, canales y cunetas.

Adecuación de sistemas de drenaje y remoción de obstrucciones.

y remoción de obstrucciones. Reparación y refuerzo de terraplenes.

Protección de márgenes erosionadas.

Puesta en condiciones de estaciones de bombeo.

Estabilización de caminos.

Disponibilidad anticipada de insumos, maquinaria y equipamiento para atender posibles contingencias.

El decreto señala que las rutas y caminos provinciales, puentes, alcantarillas, terraplenes, defensas costeras, estaciones de bombeo y sistemas de provisión de agua potable se encuentran entre las infraestructuras que podrían verse afectadas por eventos de magnitud.

Contrataciones y municipios

La declaración permite a los organismos provinciales adoptar medidas administrativas, técnicas y operativas para afrontar la situación y, cuando corresponda, utilizar procedimientos de contratación directa por vía de excepción.

Sin embargo, el decreto aclara que la emergencia no habilita automáticamente ni de manera general la contratación directa: cada trámite deberá justificar su relación con la emergencia y contar con la autorización del ministro del área.

Además, se autorizan las adecuaciones presupuestarias necesarias para afrontar los gastos.

El Gobierno provincial también invitó a los municipios y comunas a implementar medidas de prevención y mitigación en coordinación con la Provincia.

El decreto aclara que la emergencia no significa que se haya confirmado que ocurrirá una inundación ni que pueda determinarse de antemano su magnitud. La decisión se tomó como una medida preventiva frente a un escenario climático considerado extraordinario y sustentado en informes técnicos y científicos.

El decreto fue firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y todos los ministros: Hernán Jacob, de Planeamiento e Infraestructura; Manuel Troncoso, de Gobierno y Trabajo; Fabián Boleas, de Economía y Servicios Públicos; Néstor Roncaglia, de Seguridad y Justicia; Verónica Berisso, de Desarrollo Humano; Daniel Blanzaco, de Salud; y Guillermo Bernaudo, de Desarrollo Económico.

Fuente: AHORA