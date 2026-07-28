La medida, dispuesta mediante el Decreto Provincial N° 2130/26, permitirá al Ministerio de Salud agilizar los procesos administrativos necesarios para implementar con mayor rapidez las acciones previstas en este campo.

De este modo, se busca fortalecer la red pública de atención, optimizar la organización de los servicios y ampliar la capacidad de respuesta de hospitales y centros de salud para garantizar una atención más oportuna, integral y cercana a la población.

En ese marco, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Salud Mental, adoptará las medidas necesarias para potenciar la capacidad operativa de la red sanitaria y profundizar el trabajo articulado entre las distintas áreas del Estado.

Entre las acciones previstas se encuentran la capacitación de los equipos de salud, la redistribución del recurso humano, la creación de dispositivos intermedios, y el fortalecimiento de espacios de atención en hospitales y centros de atención primaria.

La estrategia contará con la participación de la Comisión Provincial Interministerial de Salud Mental y Consumos Problemáticos (Coprisma), ámbito de coordinación encargado de promover el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas de manera articulada entre las distintas áreas del Estado, con foco en la prevención, la asistencia y la protección de derechos.

La decisión responde al incremento sostenido de las consultas y demandas vinculadas a la salud mental registrado en los últimos años, en línea con una tendencia observada a nivel nacional e internacional. Según el informe Salud Mental Mundial Hoy (2024) de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas viven con afecciones de salud mental, una de las principales causas de discapacidad y con un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo social y económico de las comunidades.

En Entre Ríos, este escenario se refleja en un aumento sostenido de la demanda de atención dentro del sistema sanitario provincial y en la necesidad de fortalecer la disponibilidad y la distribución territorial de los equipos especializados para garantizar un acceso equitativo y oportuno a los servicios de salud mental.