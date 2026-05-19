El personal de la Comisaría Segunda de Concordia intervino en la tarde de este lunes en la escuela Benito Garat, luego de que la comunidad educativa alertara que un adolescente de 14 años había exhibido una réplica de arma de fuego dentro del establecimiento.

Según se informó, la situación generó temor entre docentes y estudiantes, por lo que rápidamente acudieron al lugar efectivos de la dependencia, encabezados por el segundo jefe, Cristian Fernández.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron por disposición del fiscal Martín Núñez, una réplica de arma de fuego sin puño, similar a una pistola calibre 9 milímetros.

De acuerdo a lo que pudo saber Concordia Policiales, el adolescente es hijo de Néstor Francia y María Lorena Trinidad, ambos condenados en una causa por narcotráfico vinculada al denominado clan familiar Francia-Trinidad.

Cabe recordar que Néstor Francia fue señalado como líder de una organización narco-criminal desarticulada por la Policía Federal Argentina en el año 2019, mientras que María Lorena Trinidad también integraba la estructura investigada.

En aquella causa, Francia acordó una condena de seis años y medio de prisión, mientras que Trinidad recibió una pena de seis años.

Según la investigación desarrollada en ese momento, Francia era considerado el jefe de la organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos puntos de Concordia, mientras que Trinidad tenía a su cargo tareas vinculadas a la contabilidad de la banda y al traslado de droga desde Buenos Aires.

Fuente: Concordia Policiales