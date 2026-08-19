Desde el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos, a través de sus Secretarías de Ambiente y de Agricultura, junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), confirmaron la primera detección de Picudo Rojo de las Palmeras (Rhynchophorus ferrugineus) en territorio entrerriano. El hallazgo tuvo lugar en las inmediaciones de Colonia Elía, sobre la costa del río Uruguay, en el departamento Uruguay.

En este marco, las autoridades acordaron implementar de forma inmediata el Plan de Contingencia vigente, intensificar la vigilancia activa y los monitoreos en toda la franja costera del río Uruguay -con especial foco en las áreas protegidas y los palmares nativos- y reforzar las campañas de difusión para que la ciudadanía pueda identificar tempranamente los síntomas y notificar los casos sospechosos.

La respuesta operativa se articuló mediante la activación de la Mesa Técnica Local, espacio constituido en agosto de 2025 e integrado por el Senasa, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Administración de Parques Nacionales, el Parque Nacional El Palmar, los municipios de la costa del Río Uruguay y actores del sector privado. Esta labor responde a los lineamientos de la Mesa Nacional de Picudo Rojo que lidera el Senasa en todo el país.

¿Qué es el Picudo Rojo

El Picudo Rojo es un escarabajo originario del sudeste asiático, catalogado como una de las plagas más destructivas para las palmeras a nivel mundial, con capacidad de afectar a más de 35 especies. Tras su detección en la República Oriental del Uruguay en 2022 y la posterior confirmación por parte del Senasa en la Isla Martín García (Buenos Aires) en enero de 2026, la región se mantenía bajo estado de alerta y emergencia fitosanitaria.

La labor interinstitucional resulta prioritaria para proteger tanto los ejemplares patrimoniales exóticos como las especies nativas, en particular la palmera yatay (Butia yatay), declarada Monumento Natural Provincial y símbolo de la identidad de la provincia.

Notificación obligatoria de sospechas

Desde el Senasa y el Gobierno de Entre Ríos recordaron que la notificación ante casos sospechosos es de carácter obligatorio, e indicaron: “Ante la presencia de síntomas compatibles -como amarillamiento atípico, caída de hojas, galerías visibles en el tronco o avistamiento del insecto- se debe dar aviso de inmediato a través del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas en www.sinavimo.gob.ar, por correo electrónico a [email protected] o en la oficina local del Senasa más cercana”.