Un importante operativo policial se desarrolló entre la noche del sábado 7 y la madrugada del 8 en el barrio Martín Fierro de la ciudad de Concordia, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo. La acción culminó con cinco allanamientos simultáneos, el secuestro de estupefacientes y el hallazgo de dos cráneos posiblemente humanos, además de la detención de 16 personas mayores de edad.

Los procedimientos fueron encabezados por la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos, con apoyo de divisiones locales y grupos especiales de las Jefaturas Departamentales de Concordia, Federación, San Salvador y Villaguay, además del COE.

La investigación estuvo dirigida por el fiscal Fabio Zabaleta, con autorización del Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia, a cargo de Mauricio Javier Guerrero.

Durante los allanamientos se secuestraron 102 envoltorios de cocaína listos para la venta, 24 envoltorios de marihuana, más de $800.000 en efectivo, 21 teléfonos celulares, una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento. El hallazgo de los dos cráneos quedó bajo custodia de Bomberos Zapadores, a la espera de nuevas directivas judiciales.

Los detenidos fueron trasladados e incomunicados, quedando a disposición de la Justicia, mientras que otras personas fueron identificadas en el marco de la causa.

