Desde el Gobierno de Entre Ríos informaron que la provincia se ubicó al frente del indicador de créditos sobre coparticipación incluido en el informe de financiamiento productivo de octubre del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Entre Ríos alcanzó el 105,3 por ciento, más del doble del promedio federal, situado en el 45,7 por ciento.

El documento registra 83 créditos aprobados por un total de 10.400 millones de pesos hasta septiembre de 2026, con un monto promedio de 125 millones por operación. Además, señala que la provincia alcanzó el 78 por ciento de su meta de colocación.

Al respecto, el gobernador Rogelio Frigerio destacó: "Nuestro sector privado está ávido. Nosotros acompañamos esa avidez por crecer, por seguir apostando aún en contextos difíciles".

Según remarcaron desde Provincia, “el acceso al financiamiento constituye una herramienta para que las empresas puedan incorporar maquinaria y tecnología, modernizar sus instalaciones y ampliar su capacidad productiva". En ese sentido, señalaron que "el objetivo es facilitar inversiones que mejoren la competitividad, permitan agregar valor en Entre Ríos y abran nuevas oportunidades de empleo privado”.

Por su parte, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó que “estos resultados muestran que en Entre Ríos estamos generando herramientas concretas para que quienes quieren invertir, producir y generar empleo puedan hacerlo”. "Nuestro objetivo es que cada vez más recursos lleguen al sector productivo y se traduzcan en más inversión y trabajo privado para los entrerrianos", ratificó.