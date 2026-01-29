La provincia de Entre Ríos enviará a Chubut brigadistas del Plan Provincial del Manejo del Fuego en el marco de la compleja situación que atraviesa esa provincia. Las acciones son coordinadas desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismo del Gobierno nacional. En ese marco, la provincia trasladará este sábado a la localidad chubutense de Cholila a los brigadistas Sebastián Roth, Ángel Melchiori, Gabriel Frank y Gustavo Gerfo.

Van dotados de un vehículo todoterreno, provistos de equipos de comunicación, mochilas de combate y equipos de zapa.

En ese sentido, el director general de Ordenamiento Territorial de Áreas Protegidas de Entre Ríos, Pablo Aceñolaza, explicó: “El coordinador de medios de la AFE, Carlos Pérez Lindo, solicitó que nuestros brigadistas estén a disposición para hacernos presentes en el lugar. Al informarse de la situación, el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo confirmaron, previo análisis de la situación provincial, la posibilidad de enviar refuerzos”.

“Los brigadistas entrerrianos entrarán a reemplazar grupos que ya han cumplido su ciclo de labor y pasan al de descanso. A los cuatro brigadistas se sumará personal de otras provincias, para desarrollar juntos un período de trabajo en el territorio de 10 días. Asimismo, el trabajo manual cuenta con apoyo aéreo de aviones y helicópteros que ya se encuentran en la zona, la cual linda con el Parque Nacional Los Alerces”, añadió el funcionario.

En el caso de estos bosques en particular, existe presencia de especies arbóreas resinosas, entre ellas pinos, lo cual genera mayor inflamabilidad y alta intensidad ígnea. Existe una alta carga de materia combustible, por lo tanto son incendios difíciles de apagar y de larga duración; pudiendo reiniciarse fuegos aparentemente extintos debido a focos escondidos en troncos o raíces. Entre los efectos que producen estos incendios, están las pérdidas tanto de biodiversidad floristica y faunística, como pérdidas materiales, la liberación de dióxido de carbono al aire; como también el impacto paisajístico y turístico enorme que representa.