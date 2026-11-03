La situación emocional y material de las juventudes que habitan en los barrios populares del país quedó plasmada en una reciente investigación cuantitativa realizada por el Instituto Periferias durante octubre de 2026.

El estudio abarcó a 1.746 adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años distribuidos en nueve jurisdicciones de la Argentina. Dentro de ese mapa, Entre Ríos tuvo un peso central: concentró 184 encuestas, lo que equivale al 10,5% de la muestra total, posicionándose como el segundo distrito con mayor representatividad detrás de la provincia de Buenos Aires.

Si bien el informe detalla la distribución territorial de los casos sin disgregar cada porcentaje de respuesta por provincia, los resultados globales dan cuenta de un escenario crítico que incluye directamente la realidad de los jóvenes entrerrianos relevados. El 48,1% de los encuestados manifestó experimentar agotamiento "muchas veces o siempre", mientras que el 45,5% sintió estrés y el 41,3% incertidumbre con esa misma frecuencia habitual. A su vez, se registraron altos niveles de ansiedad (38%), angustia (30,3%), soledad (26,4%) y tristeza frecuente (25,4%).

El documento enfatiza que este cuadro no es un fenómeno aislado de las condiciones materiales. En ese sentido, señala textualmente: "Los resultados muestran que el malestar emocional ocupa un lugar importante en la vida cotidiana de adolescentes y jóvenes de los barrios populares. El agotamiento, el estrés, la incertidumbre, la ansiedad y la angustia aparecen con una frecuencia preocupante. Estas experiencias no pueden separarse de las condiciones materiales de vida: las dificultades económicas, el trabajo, los estudios y las tensiones familiares también afectan cómo se sienten y cómo imaginan su futuro".

De hecho, la situación económica encabeza las preocupaciones con el 64%, seguida por el trabajo o desempleo (38,5%), los estudios (33,4%), la incertidumbre hacia el futuro (32,6%), los problemas familiares (32,5%) y las deudas o préstamos (20,4%).

Pese a este panorama de vulnerabilidad psicológica y económica, el acceso al sistema sanitario resulta muy limitado. El informe destaca que el 78% de los jóvenes no realizó consultas de salud mental en los últimos meses y que el 53,7% no busca ayuda ante situaciones de malestar, sumado a que un 45,4% carece por completo de cobertura de salud. Entre quienes no recurrieron a atención, un 29,6% afirmó que "no creía que la atención sirviera para algo", un 18,8% no sabía a dónde acudir y un 15,5% sintió vergüenza, dudas o miedo.

Sobre esta falta de acompañamiento, el informe puntualiza de forma textual: "Sin embargo, la presencia de estos malestares no encuentra una respuesta equivalente en el acceso a la atención y el acompañamiento".

Además, los resultados señalan que "la mayoría no realizó consultas de salud mental en los últimos meses, más de la mitad no busca ayuda cuando atraviesa situaciones de malestar y una proporción importante carece de cobertura de salud. Se evidencia así una distancia entre las necesidades emocionales de los jóvenes y las posibilidades de recibir atención".

Hacia el cierre, el trabajo concluye con una reflexión sobre la responsabilidad estatal y comunitaria frente a la problemática: "La salud mental no puede pensarse únicamente como un problema individual. Es también una cuestión social, atravesada por la desigualdad y las oportunidades disponibles en cada territorio. Garantizar el derecho a la salud mental exige fortalecer la atención pública, ampliar los espacios de escucha y construir respuestas comunitarias que acompañen a adolescentes y jóvenes en sus realidades cotidianas".

Fuente: APFDigital